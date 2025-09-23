Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών για επαναλειτουργία προαστιακού

Τη χαρά του για τη δράση του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας για την επαναλειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου Καλαμάτας / Μεσσήνης, εκφράζει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών τέως δικτύου ΣΠΑΠ.

“Ο Σύλλογος μας πάντα ήταν και είναι υπέρ της επαναλειτουργίας του μετρικού δικτύου Πελοποννήσου και πολλές φορές μέλη μας έχουν αρθρογραφήσει για τον σκοπό αυτό”, αναφέρει σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρός του Ευθύμιος Καραλής και σημειώνει:

“Πιστεύουμε ότι το δίκτυο είναι εφικτό να επαναλειτουργήσει με μικρές επισκευές και μικρό κόστος για να προσφέρει έργο στην περιοχή. Η πρόταση των Φίλων του Σιδηροδρόμων Μεσσηνίας για την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου μάς βρίσκει σύμφωνους και είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε όπως μπορούμε”.