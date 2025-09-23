Σεμινάριο για την “αποκωδικοποίηση ”της τεχνητής νοημοσύνης

Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπόσχεται να «αποκωδικοποιήσει» τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης για το ευρύ κοινό. Το “SMART LLMs: Πρακτική Εκπαίδευση στα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα” έρχεται το διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου, δίνοντας σε μόλις δύο απογεύματα την ευκαιρία σε επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίσουν και να εξασκηθούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων δωρεάν εργαλείων AI — ChatGPT, DeepSeek, Copilot και Gemini.

Την παρουσίαση θα αναλάβουν οι Μανόλης Γουάλλες (Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης και Αβεβαιότητας) και Βασίλης Πουλόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων). Όπως τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα: «Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να σας εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική χρήση των τεσσάρων βασικών δωρεάν εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης LLM (Large Language Models): ChatGPT, DeepSeek, Copilot και Gemini. Το πρόγραμμα εστιάζει στην πρακτική εξάσκηση και την εφαρμογή των LLMs σε πραγματικά παραδείγματα που συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Με βήμα προς βήμα ανάλυση του κάθε εργαλείου θα επικεντρωθούμε στις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε το καταλληλότερο για κάθε εργασία». Σε ποιους απευθύνεται: Σε όλους και όλες που έχουν ακούσει τον όρο τεχνητή νοημοσύνη και θέλουν να μάθουν πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απλά θέματα της εργασίας και της καθημερινότητας. Ενδεικτικά, αφορά επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα αλλά και όλες και όλους που επιθυμούν να γνωρίζουν την πρακτική χρήση των βασικών εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το gav.uop.gr/smart.