Στερεωτικές εργασίες στο διατηρητέο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων

Οι βασικές παρεμβάσεις που ξεκίνησαν περιλαμβάνουν εγκατάσταση συστήματος περίδεσης με ανοξείδωτα συρματόσχοινα, εντατήρες, ανοξείδωτες πλάκες και λοιπά βιομηχανικά εξαρτήματα, με ενεργοποίηση της περίσφιξης μέσω τάνυσης, στεγάνωση της στέψης των λιθοδομών με στρώση τσιμεντοκονίας και αρμολόγημα με κατάλληλο κονίαμα και κατασκευή εμπειρικών διατάξεων από δομική ξυλεία στα παράθυρα, με σκοπό την άρση των παραμορφώσεών τους.

Η Κοινότητα Αμπελοκήπων με ανακοίνωσή της εκφράζει την ικανοποίησή της για την έναρξη των εργασιών και ευχαριστεί τους αρμόδιους φορείς για τη συμβολή τους στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου για τη διάσωση της πολιτιστική κληρονομιάς και της ιστορικής μνήμης.