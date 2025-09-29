 Σύλλογος των Φίλων του Σιδηροδρόμου: “Εφικτή και αναγκαία η επαναλειτουργία του δικτύου της Μεσσηνίας”

Ο Σύλλογος των Φίλων του Σιδηροδρόμου με ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Π. Ράλλης και ο γραμματέας Φ. Λυκομήτρος εκφράζει την ικανοποίηση του για την παρεμβατική δράση του «Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας» και επισημαίνει ότι η άμεση επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της Μεσσηνίας είναι εφικτή και αναγκαία στηριζόμενη σε 3 άξονες.

Αναλυτικά αναφέρει:

Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε τις προσπάθειες και την παρεμβατική δράση του «Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας», ενός από τους δυναμικότερους μαχητικότερους και με πλήρη τεκμηρίωση των προτάσεών του, σύλλογο αυτής της μορφής στη χώρα μας.

Πιστεύουμε και εμείς ότι η άμεση επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της Μεσσηνίας είναι, και εφικτή, και αναγκαία, στηριζόμενη σε τρείς άξονες, αυτούς δηλαδή που προτείνει και ο «Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας» με τις «Θέσεις/Προτάσεις» του, και συγκεκριμένα:

1. Άμεση επαναλειτουργία της γραμμής Καλαμάτα – Πανεπιστήμιο – Αεροδρόμιο – Μεσσήνη με τακτικά καθημερινά δρομολόγια ανά ώρα και κατεύθυνση. Διερεύνηση του ενδεχομένου επέκτασης του δρομολογίου επί της υφισταμένης γραμμής προς Δικαστήρια, Διοικητήριο, Δημοτικό Πάρκο, Λιμάνι.

2. Άμεση επαναλειτουργία της ενδονομαρχιακής γραμμής Καλαμάτα – Μελιγαλά – Διαβολίτσι - Δεσύλλα και της γραμμής Καλαμάτα – Μελιγαλά – Κοπανάκι – Κυπαρισσία (Προαστιακός Μεσσηνίας) με στοχευμένα δρομολόγια σε ώρες που καλύπτουν την αυξημένη ημερήσια επιβατική κίνηση που παρατηρείται από/προς την Πρωτεύουσα του Νομού.

3. Σχεδιασμός για δρομολόγηση τουριστικών αμαξοστοιχιών με παλαιά μουσειακά βαγόνια, μηχανές και αυτοκινητάμαξες που θα αναχωρούν από την αποβάθρα του λιμένος Καλαμάτας (προβλήτα κρουαζιερόπλοιων και υδατοδρομίου) για ημερήσιες εκδρομές σε Αρχαία Μεσσήνη, Αρχαία Ολυμπία, Μεγαλόπολη, Ναύπλιο κτλ., παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο τουριστικό πακέτο με ξενάγηση, γευσιγνωσία, επίσκεψη σε τοπικές επιχειρήσεις επεξεργασίας τοπικών προϊόντων (οινοποιεία, ελαιοτριβεία, αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες) και θα απευθύνονται κυρίως σε τουρίστες από τα κρουαζιερόπλοια και τις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής.

Τα ανωτέρω είναι εύκολα και άμεσα υλοποιήσιμα αρκεί να υπάρχει η σχετική πολιτική βούληση, σε συνδυασμό ενδεχομένως με την προσέλκυση ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.

Η σιδηροδρομική γραμμή δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην βιώσιμη κινητικότητα, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά ενός ολοκληρωμένου συστήματος αστικής – προαστιακής συγκοινωνίας, σε συνεργασία και όχι ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να προσφέρει στην πόλη τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στα κεντρικά της σημεία, ελαφρύνοντάς την παράλληλα από το μεγάλο βάρος της ΙΧ αυτοκίνησης.

Θα συμβάλει σ’ αυτήν την κατεύθυνση και:

• Η λειτουργία τακτικών σιδηροδρομικών δρομολογίων με κατάλληλους συρμούς

στον άξονα Λιμένας – Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός – Ασπρόχωμα –

Πανεπιστήμιο – Νοσοκομείο – Μεσσήνη, ώστε να προσφέρει μεταφορά με ταχύτητα

και αξιοπιστία χωρίς να εμπλέκεται στη λειτουργία της πόλης, συνδέοντας:

• Την περιοχή λιμένος (Λιμεναρχείο, Δ.Ο.Υ., σχολικά συγκροτήματα)

• Την περιοχή Δικαστηρίων και Διοικητηρίου

• Την περιοχή της πλατείας (Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός) με τις

συσσωρευμένες εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες της πόλης

• Τη συνοικία Αγ. Δημητρίου Κοκκορόγιαννη (Νέο Δημαρχείο)

• Τη συνοικία Ακοβίτικα

• Το Ασπρόχωμα και το Πανεπιστήμιο Καλαμάτας

• Το νέο Νοσοκομείο

• Το Στρατιωτικό και Πολιτικό Αεροδρόμιο

• Τη Μεσσήνη

Το δρομολόγιο πρέπει να επεκταθεί προς Θουρία – Άρι – Πλατύ – Βαλύρα – Σκάλα –Μελιγαλά – Ζευγολατιό - Κεντρικό – Διαβολίτσι – Δεσύλλα και προς Καλιρρόη –

Βασιλικό – Δώριο – Κοπανάκι – Καλόνερο - Κυπαρισσία συνιστώντας έτσι τον

Προαστιακό Σιδηρόδρομο της Μεσσηνίας.

Στη διαδρομή αυτού του άξονα εντός της πόλης, δύνανται να θεσπιστούν κάθετες

λεωφορειακές γραμμές σε συγκεκριμένους σταθμούς μετεπιβίβασης, έτσι ώστε να

καλυφθούν συγκοινωνιακά όλες οι συνοικίες και να δώσουν τη δυνατότητα εύκολης

μετάβασης στο κέντρο χωρίς τη χρήση αυτοκινήτου. Παράλληλα, στα άκρα αυτού του

άξονα (π.χ. Μεσσήνη, Ασπρόχωμα, Θουρία) μπορούν να δημιουργηθούν στις

υπάρχουσες εκτάσεις ιδιοκτησίας του Ο.Σ.Ε. πέριξ των σταθμών ευρύχωροι,

περιφραγμένοι, φωτιζόμενοι και ασφαλείς χώροι στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων, ώστε

να είναι εφικτή η άμεση μετεπιβίβαση και μετάβαση με το τρένο στον κεντρικό ιστό

της πόλης (Park and Ride), παρέχοντας έτσι στους πολίτες μια αξιόλογη εναλλακτική

επιλογή και ένα κίνητρο να αφήσουν το ΙΧ αυτοκίνητο και να μετακινηθούν με ένα

μέσο μεταφοράς σταθερής τροχιάς.

Η Καλαμάτα οφείλει, σε μεγάλο βαθμό, την οικονομική και πολιτιστική της ανάπτυξη

στα μέσα σταθερής τροχιάς (σιδηροδρομική σύνδεση με την Αθήνα και τα μεγάλα

οικονομικά κέντρα της Πελοποννήσου, τοπικές σιδηροδρομικές συνδέσεις και τραμ).

Πιστεύουμε ότι η αναβίωση του σιδηροδρομικού δικτύου της Μεσσηνίας θα της

ανοίξει τον δρόμο για μια νέα «χρυσή εποχή» !

Ας μην ξεχνάμε ότι ο σιδηρόδρομος είναι το μόνο χερσαίο μέσο μεταφοράς που δίνει την δυνατότητα μιας μαζικής, φθηνής και άνετης, για τους μεταφερόμενους επιβάτες μεταφοράς, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής των πολιτών και αποτελεί την μόνη λύση στις μεταφορές για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων, στο περιβάλλον και την καθημερινότητα της πόλης, της κλιματικής αλλαγής και της πολλαπλασιαζόμενης καθημερινά ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά δε την εμπορευματική μεταφορά, προσφέρει επί πλέον την δυνατότητα μαζικής μεταφοράς με το μικρότερο κόστος ανά μονάδα μεταφερομένων αγαθών και εμπορευμάτων, πλεονεκτώντας, λόγω αυτών των δυνατοτήτων της, εντυπωσιακά, σ’ αυτόν τον τομέα, σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς.