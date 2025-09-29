Πρωτοδικείο Μεσσηνίας: 5 χρόνια αναμονής για τον Επιμελητή Κοινωνικής Αρωγής!

Τέσσερα χρόνια μετά τον διορισμό και πέντε από την προκήρυξη δεν έχει ολοκληρωθεί, ακόμη, η διαδικασία τοποθέτησης του Επιμελητή Κοινωνικής Αρωγής στο Πρωτοδικείο Μεσσηνίας (πρώην Καλαμάτας).

Για το γεγονός αυτό διαμαρτύρεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, με επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και την υπηρεσιακή γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Βίκυ Γιαβή.

Και παρακαλεί την υπουργό και την υπηρεσιακή γραμματέα “όπως μας ενημερώσετε για την εξέλιξη των διαδικασιών και την προοπτική ολοκλήρωσης του διορισμού του Επιμελητή Κοινωνικής Αρωγής, δεδομένης της σημασίας που φέρει το εν λόγω θέμα για την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας και την υλοποίηση του περιεχομένου των δικαστικών αποφάσεων”.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας σημειώνει ότι αυτό “επιφέρει σημαντικές συνέπειες και δημιουργεί επισφαλή συνθήκη σε περίπτωση αναχώρησης για οιονδήποτε λόγο της μίας και μοναδικής υπηρετούσας υπαλλήλου. Τούτο αποτελεί γεγονός μείζονος σημασίας, δεδομένων α) των διαδικασιών που αφορούν την Κοινωφελή Εργασία Ενηλίκων, με το νέο θεσμικό πλαίσιο, στην οποία ο Επιμελητής διαδραματίζει καίριο ρόλο αλλά και β) της σύγχρονης πραγματικότητας που απαιτεί ενίσχυση των υπηρεσιών που ασχολούνται με την παραβατικότητα των ανηλίκων τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης”.