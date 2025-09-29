Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία της Τετάρτης

Δηλώνει ότι το Εργατικό Κέντρο συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΣΕ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου και καλεί όλους τους εργαζόμενους στη συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί, μπροστά από το κτήριο του Κέντρου.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας σημειώνει:

“Η κυβέρνηση αγνοεί τις ανάγκες των εργαζομένων. Το σχέδιο νόμου για το εργασιακό οδηγεί σε περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας, εξυπηρετώντας εργοδοτικά συμφέροντα, επιφέροντας ισχυρό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας!

Όλοι οι εργαζόμενοι σηκώνουν το βάρος της ακρίβειας και της προσβολής του συλλογικού εργατικού δικαίου. Η ακρίβεια συνεχίζει να κατατρώει τα εισοδήματα των εργαζομένων χωρίς καμία μέριμνα από την πλευρά της κυβέρνησης. Είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη σε ολόκληρη της Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλο τμήμα των πολιτών να δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για την στέγαση και την θέρμανση.

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια. Όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική που αφήνει πίσω της κοινωνικά κουφάρια, τόσο εμείς θα είμαστε σταθερά απέναντι, γιατί στρατηγικά διαφωνούμε και με κάθε τρόπο θα εναντιωνόμαστε.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους την Τετάρτη 1 η Οκτωβρίου και ώρα 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για μαζική και αγωνιστική διεκδίκηση! Για την αξιοπρέπεια στην εργασία και στη ζωή μας! Για να σταματήσει αυτή η αδιέξοδη και καταστροφική πολιτική! Για να σταματήσει η εκμετάλλευση και η εξαθλίωση! Για την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου! Για την μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως!”.

ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας επικρίνουν τα μέλη της διοίκησης του Κέντρου που προέρχονται από το ΠΑΜΕ, “ότι λειτουργεί σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης της ΝΔ” και πως

με “τη στάση του καλλιεργεί τον εφησυχασμό, υπονομεύοντας ανοιχτά την απεργία”.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι “στην πρόσφατη συνεδρίαση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, ο πρόεδρος του ΔΣ Σωτήρης Τσώνης, για άλλη μια φορά απέδειξε ότι λειτουργεί σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης της ΝΔ και όχι σαν πρόεδρος των εργαζομένων της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της συζήτησης στο ΔΣ για την προετοιμασία της απεργίας την 1η Οκτώβρη, ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για 13 ώρες δουλειάς την ημέρα, ο Σ. Τσώνης δήλωσε: «Το νομοσχέδιο δεν αφορά τους πάντες αλλά μόνο τον επισιτισμό», αναπαράγοντας ουσιαστικά την προπαγάνδα της κυβέρνησης. «Πως δεν παρουσίασε το 13ωρο σαν αίτημα των εργαζομένων». Με αυτή τη στάση καλλιεργεί τον εφησυχασμό υπονομεύοντας ανοιχτά την απεργία”.

Συνεχίζοντας υποστηρίζουν πως “το νομοσχέδιο αφορά τους πάντες. Δεν υπάρχει καμία διάταξη στο νομοσχέδιο έκτρωμα που να περιορίζει την εφαρμογή του σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Αντίθετα αποτελεί χτύπημα στο σύνολο της εργατικής τάξης, αφού ξεχειλώνει ακόμα περισσότερο τα όρια του χρόνου εργασίας, προσφέροντας κάθε λογής «καλούδια» στους εργοδότες, όπως δουλειά μέχρι και 13 ώρες την ημέρα σε έναν εργοδότη, αυξομείωση του χρόνου εργασίας ακόμα και εντός της εβδομάδας, εφαρμογή της διευθέτησης σε ετήσια βάση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου δύο ημερών”.

Τα μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας Σωτήρης Δαφνάς, Παναγιώτης Καράμπελας, Γιάννης Λαγογιάννης, Βαγγέλης Λαμπρόπουλος και Ρούλα Στραβάκου καλούν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση των σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, στις 10 το πρωί της 1ης Οκτωβρίου.