Απεργιακή συγκέντρωση αύριο στο Εργατικό Κέντρο - Με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για 13ωρη εργασία

Με κεντρικό μας σύνθημα “ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας”, το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας συμμετέχει στην αυριανή πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και ζητεί την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου για 13ωρη εργασία.

Αυτό τόνισε ο πρόεδρός του Σωτήρης Τσώνης, χθες σε συνέντευξη Τύπου κι ενημέρωσε ότι στις 10.30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση μπροστά από το κτήριο του Κέντρου.

Αναλυτικά, ο Σωτ. Τσώνης ανέφερε ότι “με το εργασιακό νομοσχέδιο η κυβέρνηση οδηγεί σε περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας κι επιφέρει πολύ ισχυρό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα. Οι μνημονιακοί νόμοι επιδείνωσαν την κατάσταση και με τους νόμους Γεωργιάδη και Χατζηδάκη έγινε χειρότερη”.

Παρατήρησε πως “η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι δραματική, ελαστικά ωράρια, μισθοί που δεν φθάνουν, απολύσεις, μειωμένες εισφορές για τις υπερωρίες, υπερεργασία και στην εκ περιτροπής απασχόλησης” και σημείωσε για την αντίδρασή τους στο νομοσχέδιο: “Νομοθετείται η 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη, σπαστές άδειες, προσλήψεις και απολύσεις εξπρές. Είναι αδιανόητο σε μια επιχείρηση που ζητεί να μπει σε εκ περιτροπής απασχόληση, να της δίνεται η δυνατότητα για 13ωρο. Το νομοσχέδιο για μας είναι απαράδεκτο, γι’ αυτό είμαστε 100% αντίθετοι και μιλάμε για απόσυρσή του.Αφορά τους πάντες κι εκεί που θα γίνει ευρύτατη χρήση είναι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, μπορεί και στα δημόσια έργα”.

Επισήμανε ότι “είμαστε ενάντια και στο να δουλεύει ένας εργαζόμενος 13 ώρες σε δύο εργοδότες. Λέγεται πως θα γίνεται με τη θέληση του εργαζόμενου, όμως, είναι ανισοβαρής η σχέση υπέρ του εργοδότη”.

Ο πρόεδρος του Ε.Κ. Καλαμάτας υπογράμμισε ότι “σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι Ελληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες και δεν έχουν υψηλότερους μισθούς” κι εκτίμησε πως “με το 13ωρο ο εργαζόμενος θα είναι πιο αγχωμένος, πιο ανασφαλής, πιο κουρασμένος. Θα αυξηθούν τα εργατικά ατυχήματα, τα οποία ήδη είναι αυξημένα. Θα διαταραχθεί η επαγγελματική και η οικογενειακή ζωή. Η οικογενειακή ζωή θα συρρικνώνεται, θα υπάρχουν περισσότερα προβλήματα με την αυξημένη υπογεννητικότητα”.

Πρόσθεσε ότι “ο χαμηλός μισθός δεν συμπληρώνεται με εξαντλητικά ωράρια. Η υπερεργασία δεν μπορεί να συμβάλει στο να μειωθούν τα κενά στον τουρισμό και στα δημόσια έργα. Χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις εργασίας, που θα είναι καλά αμειβόμενες, με αξιοπρεπείς μισθούς και σεβασμό στα ψυχικά και σωματικά όρια των εργαζομένων. Χρειαζόμαστε θεσμούς που θα ενθαρρύνουν τον κοινωνικό διάλογο τις συλλογικές διαπραγματεύσεις”.

Καταλήγοντας ο Σωτ. Τσώνης δήλωσε ότι “διεκδικούμε την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου, τη μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως, εθνική συλλογική σύμβαση, συλλογικές συμβάσεις, μέτρα για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, σχέδιο για την κοινωνική κατοικία και τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Το κεντρικό σύνθημα της απεργίας είναι «ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας» και χρειαζόμαστε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, με προοπτική για τους νέους`.

Γ.Σ.