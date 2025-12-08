Νεκροταφείο Καλαμάτας: Κάλεσμα του Δήμου για αποκατάσταση των επιγραφών μετά τη θύελλα αντιδράσεων - Φωνές για «τριτοκοσμικές εικόνες»

Στο χώρο των οστεοφυλακίων του Νεκροταφείου Καλαμάτας συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας δεκάδες συγγενείς νεκρών, ύστερα από την δημοσιοποίηση της επιχείρησης ξηλώματος φωτογραφιών και ονομάτων.

Βλέποντας ένα σκηνικό που δύσκολα θα μπορούσε να αντικρίσει κανείς ακόμα και σε φτωχότερες χώρες του πλανήτη, πολίτες της πόλης δεν μπορούσαν να διανοηθούν τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εργασίες αντικατάστασης κλειδαριών που είχαν χαλάσει.

Ορισμένοι εξ αυτών μάλιστα ξέσπασαν σε κλάματα βλέποντας τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων πεταμένες μέσα στις λάσπες, κάνοντας λόγο για “ιεροσυλία” και “τριτοκοσμικές εικόνες”.

Οπως τονίστηκε, σε μια πρωτοφανή ασέβεια προς τους νεκρούς δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ώστε να είναι παρόντες οι συγγενείς κατά τη διάρκεια των αφαιρέσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν τα ίδια αργά αντανακλαστικά όταν πρόκειται για πληρωμές και οφειλές.

Ανάμεσα στον οργισμένο κόσμο, ξεχώρισε γυναίκα που μάταια προσπαθούσε να βρει και τις δύο φωτογραφίες των γoνιών της, υπογραμμίζοντας πως σε άλλες χώρες τιμούν τους νεκρούς τους και στην Ελλάδα τους πετούν κάτω.

Εκ μέρους της δημοτικής αρχής ο μόνος που παρευρέθηκε στο Νεκροταφείο ήταν ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως ναι μεν οι όποιες παρεμβάσεις έγιναν στο πλαίσιο του νέου κανονισμού ώστε να είναι πιο λειτουργικά τα οστεοφυλάκια, ωστόσο παραδέχτηκε με ειλικρίνεια στον κόσμο ότι ο τρόπος αντιμετώπισης ήταν αισχρός. Ο ίδιος ανέφερε πως έγινε προσπάθεια να βελτιωθεί η χρηστικότητα των οστεοθηκών αλλά με λάθος τρόπο, συμφωνώντας πως έπρεπε να προηγηθεί σχετική ενημέρωση. “Θα ανακτηθούν όποια στοιχεία γίνεται, και όποιος χρειαστεί τη στήριξη του Δήμου για να αποκατασταθεί η πρότερη κατάσταση θα είμαστε εδώ” σχολίασε στην “Ε”.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Ύστερα από την έκταση του θέματος, ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε στην εξής ανακοίνωση: “Από το Τμήμα Προσόδων - Περιουσίας & Κοιμητηρίων του Δήμου Καλαμάτας ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και από ώρα 8 π.μ. έως 1 μ.μ., εργάτες του Δήμου θα βρίσκονται στο χώρο των οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο της πόλης, προκειμένου σε συνεννόηση με συγγενείς και οικείους θανόντων, να αποκαταστήσουν τις επιγραφές και φωτογραφίες στις μαρμάρινες οστεοθήκες που πρόσφατα αντικαταστάθηκαν με νέες. Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο των οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο συγγενείς και οικείοι των θανόντων που το επιθυμούν. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721023869 και 2721360714”.

“ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ”

Σε ανάρτησή της, η αρμόδια αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου τοποθετήθηκε την περασμένη Παρασκευή για το θέμα, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος έχει την υποχρέωση να διατηρεί λειτουργικές τις οστεοθυρίδες που παραχωρεί έναντι ετήσιου τέλους στους συγγενείς των θανόντων. Όπως ανέφερε, περίπου 300 θύρες δεν άνοιγαν λόγω φθοράς ή σκουριασμένων κλειδαριών, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την πρόσβαση των πολιτών για τρισάγια και επισκέψεις. Για τον λόγο αυτό, προχώρησαν στην αντικατάστασή τους, με δαπάνη 10.000 ευρώ, επισημαίνοντας πως σε πολλές από τις παλιές θύρες οι συγγενείς είχαν επικολλήσει πορσελάνινα πορτρέτα που δεν ήταν δυνατόν να αφαιρεθούν χωρίς να σπάσουν. Η αντιδήμαρχος τόνισε ότι οι παλιές θύρες θα διατεθούν στους συγγενείς, αλλά υπογράμμισε παράλληλα ότι στις νέες οστεοθυρίδες δεν επιτρέπεται η επικόλληση φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων, καθώς αυτό παραβιάζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και δυσχεραίνει τη λειτουργική τους διαχείριση στο μέλλον.