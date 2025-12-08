26χρονος Ρομά έβαλε χέρι στην ταμειακή βενζινάδικου στο Ασπρόχωμα

Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε την ενασχόληση του ιδιοκτήτη, άνοιξε την ταμειακή μηχανή και άρπαξε 35 ευρώ. Η κλοπή έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη του βενζινάδικου που ενημέρωσε την Αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 26χρονο στον καταυλισμό στα Παναγάκια. Πάνω του βρέθηκαν σχεδόν τα μισά χρήματα (18,5 ευρώ) και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του βενζινάδικου. Οπως προέκυψε από την προανάκριση ο 26χρονος Ρομά στερούταν και δελτίου ταυτότητας.