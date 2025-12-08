Καλαμάτα: Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης σε αθλητικούς χώρους από το Τμήμα Αθλητισμού

Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προέβη το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου τις προηγούμενες ημέρες, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν νέοι ηλιακοί θερμοσίφωνες στο Γήπεδο Π. Μπαχράμης και στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα».

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, οι προηγούμενες εγκαταστάσεις παρουσίαζαν σημαντικές φθορές και διαρροές νερού. Πλέον οι νέοι θερμοσίφωνες λειτουργούν κανονικά και έχει αποκατασταθεί η παροχή ζεστού νερού στα αποδυτήρια.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και επισκευής εξωτερικών οργάνων γυμναστικής σε κομβικά σημεία της πόλης (Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, Όργανα ΑμεΑ στο Στάδιο, Οδός Νέδοντος - δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ, Οδός Αρτέμιδος, δίπλα στην παιδική χαρά και στο σκεπασμένο τμήμα του Νέδοντα, Κλειστή αίθουσα «Ηρακλής»).

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης, το Τμήμα Αθλητισμού συνεχίζει συστηματικά τις δράσεις αναβάθμισης των αθλητικών χώρων, με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υποδομών και την ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας στην πόλη. «Στο χέρι όλων μας είναι να διατηρούμε τους αθλητικούς χώρους καθαρούς, ασφαλείς και σε πλήρη λειτουργία» υπογράμμισε.