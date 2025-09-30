Μεσσηνία: Καταγγελία για ελλείψεις δασκάλων στα σχολεία

“Σχολεία χωρίς δασκάλους έναν μήνα μετά. Η Μεσσηνία με δεκάδες κενά παρά τις δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών”, καταγγέλλει ο γ.γ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Περικλής Κορομηλάς.

Ειδικότερα, ο κ. Κορομηλάς παρατηρεί ότι “ένας μήνας έχει περάσει από το πρώτο κουδούνι, και παρά τις δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, τα σχολεία της Μεσσηνίας εξακολουθούν να λειτουργούν με τεράστια κενά. Από τις 164 θέσεις που ζήτησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η κυβέρνηση κάλυψε μόλις 78, αφήνοντας 86 ακάλυπτες”.

Και σημειώνει πως “τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: α) Στη Γενική Παιδεία, από τα 26 κενά νηπιαγωγών καλύφθηκαν μόνο 12, ενώ στα αγγλικά και στη γυμναστική οι ελλείψεις είναι μεγάλες. β) Στην Ειδική Αγωγή η εικόνα είναι αποκαρδιωτική: από τις 33 θέσεις δασκάλων Παράλληλης Στήριξης καλύφθηκαν μόνο 16, ενώ στα Τμήματα Ένταξης οι 13 θέσεις μετατράπηκαν σε μόλις 1 πρόσληψη. Πρόκειται για κατάφωρη αδικία εις βάρος παιδιών με αυξημένες μαθησιακές ανάγκες. γ) Στις υποστηρικτικές δομές (κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικοί νοσηλευτές) έγιναν ελάχιστες

προσλήψεις, αφήνοντας κενά σε σχολεία που τα έχουν άμεσα ανάγκη. Παρά τις διακηρύξεις, η κυβέρνηση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο με λογική περικοπών και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα. Οι αριθμοί δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών: ένας ολόκληρος νομός πορεύεται με πολλά κενά ακάλυπτα, την ώρα που οι μαθητές και οι οικογένειές τους αγωνιούν”.

Ο Περ. Κορομηλάς δηλώνει ότι “καταγγέλλουμε αυτή την πολιτική αδιαφορίας και απαιτούμε: Άμεση νέα φάση προσλήψεων για την κάλυψη όλων των κενών. Μόνιμους διορισμούς ώστε να πάψει η ομηρία χιλιάδων αναπληρωτών και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων” και καταλήγει: “Η κατάσταση που βιώνουν οι μαθητές της Μεσσηνίας είναι ντροπή για μια ευνομούμενη πολιτεία. Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για τον εμπαιγμό σε βάρος των παιδιών μας. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να στείλουν μήνυμα μηδενικής ανοχής στην κυβέρνηση. Να συμμετέχουν στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου 2025 στις 10 π.μ. στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας”.