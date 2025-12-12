Σκόρπια κι ανάλεκτα»: Αύριο παρουσιάζεται στην Καλαμάτα το βιβλίο της Φωτεινής Τομαή

Πρόκειται για μια σειρά αφηγήσεων γεγονότων με πρωταγωνιστές σημαντικές προσωπικότητες μεταπολιτευτικής περιόδου, Ελληνες και ξένους, όπως τα γνώρισε η συγγραφέας από την ιδιότητα του διπλωμάτη. Η Φωτεινή Τομαή, αρχαιολόγος, με μακρά θητεία στο υπουργείο των Εξωτερικών, τακτική αρθρογράφος (2006-2013) της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» και άλλων φύλλων του Αθηναϊκού και επαρχιακού Τύπου, επιμελήτρια και συγγραφέας δεκαοκτώ εκδόσεων του ΥΠΕΞ, διηύθυνε επί μακρό διάστημα (1993-2019) την Υπηρεσία Διπλωματικού Αρχείου αφήνοντας ισχυρό το αποτύπωμά της, και διετέλεσε εθνική εκπρόσωπος σε τρεις διεθνείς οργανισμούς για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος έχοντας λάβει διεθνείς διακρίσεις για το έργο της. Αφυπηρέτησε με τον τίτλο του πρεσβευτή ε.τ.

Ομιλητές τις εκδήλωσης θα είναι ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, ο εικαστικός και συγγραφέας Θανάσης Λάλας, και ο Ανδρέας Θ. Πάγκαλος από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Παναγιώτης Περδικέας, CEO Repolymers Industry. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.