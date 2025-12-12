Καταγγελία Α ΕΛΜΕ για το κτήριο του πρώην Πολυκλαδικού 

Το γεγονός ότι πλημμύρισαν για πολλοστή φορά χώροι του 4ου ΕΠΑΛ, του 6ου Γενικού Λυκείου και του ΕΝΕΓΥΛ Καλαμάτας, στο κτήριο του πρώην Πολυκλαδικού, καταγγέλλει η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας.

Και ζητεί από τον Δήμο Καλαμάτας “άμεσα να γίνει αυτοψία στο σχολείο από κλιμάκιο του Δήμου. Να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές και να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες”.

Σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ αναφέρει ότι “την Παρασκευή 5/12 το πρωί οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού αντίκρισαν μεγάλο μέρος του προαυλίου αλλά και των αιθουσών πλημμυρισμένα” και σημειώνει:

“Η παλαιότητα και αυτού του σχολικού συγκροτήματος (άνω των 40 ετών), και η ελλιπής ή κακή συντήρησή του για χρόνια δημιουργούν για μια ακόμα φορά κινδύνους για την ασφάλεια μαθητών/τριών-εκπαιδευτικών-εργαζομένων στο σχολείο.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση σε πολλά σχολεία και όχι μόνο του Δήμου Καλαμάτας, όπως πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε καταγγείλει.

Η ΕΛΜΕ έχει τη φετινή σχολική χρονιά παραστεί ήδη δύο φορές σε διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για τα ζητήματα αυτά και η κατάσταση χειροτερεύει, παρά τις όποιες εργασίες συντήρησης που διενεργούνται και αποδεικνύονται τελικά εκ των πραγμάτων ανεπαρκείς!

Πού θα πάει πια αυτή η κατάσταση; Τι πρέπει να γίνει για να παρθούν ουσιαστικά μέτρα κι όχι πασαλείμματα και κοροϊδίες, όπως προγράμματα τύπου «Μαριέττας Γιαννάκου»;

Με το νέο προϋπολογισμό για την παιδεία, η χρηματοδότηση των δήμων για την συντήρηση των σχολικών μονάδων πάει από το κακό στο χειρότερο”.

Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας ζητεί: “Άμεσα να γίνει αυτοψία στο σχολείο από κλιμάκιο του Δήμου. Να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές και να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες. Γενναία χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό για τη συντήρηση των σχολείων! Να σταματήσουν τα σχολεία να είναι ανοχύρωτα και η ασφάλεια και η αναβάθμιση των υποδομών να θεωρούνται κόστος από την εκάστοτε κυβέρνηση!”.