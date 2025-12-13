Πρεμιέρα για τον «Τρομάρα» από την Παιδική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕΚ

Γραμμένο το 1884, το έργο θεωρείται από τους ειδικούς ως το πρώτο διήγημα για παιδιά στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 5 μ.μ., στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Θα ακολουθήσουν παραστάσεις αύριο Κυριακή, στις 28/12, στις 4/1 και στις 11/1, στις 11 π.μ.. Η παράσταση παρουσιάζει την ιστορία του μικρού Θανάση, ο οποίος, μέσα από τυχαία γεγονότα και παρεξηγήσεις, ξεπερνά τις φοβίες του και μαθαίνει τι σημαίνει αληθινό θάρρος. Σκιαγραφεί με μαεστρία την ψυχή, τα όνειρα, τις φοβίες, αλλά και τη δύναμη που κρύβει η αδυναμία του ήρωα. Η νέα θεατρική παραγωγή ζωντανεύει στην σκηνή το διαχρονικό αριστούργημα του Βιζυηνού με ευαισθησία, χιούμορ και βαθιά ανθρωπιά. Η σκηνοθετική προσέγγιση αναδεικνύει τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας συνδυάζοντας στοιχεία αφήγησης, θεάτρου και μουσικής. Μέσα από μια λιτή αλλά δυναμική αισθητική, η παράσταση προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι γέλιου, συγκίνησης και στοχασμού.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή, σκηνοθεσία, φωτισμοί: Θωμάς Γκαγκάς. Σκηνικά – Κοστούμια: Τότα Πρίτσα. Μουσική σύνθεση: Φίλιππος Σαραντόπουλος. Κίνηση – χορογραφία: Βάσια Αναγνωστοπούλου. Ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, Γιάννης Κοτσαρίνης, Γιώτα Μηλίτση, Αρης Τσαμπαλίκας. Οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, πρωί (έως τέλος Μαρτίου). Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 6 ευρώ.