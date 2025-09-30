Μεσσηνία: Καλέσματα από φορείς στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Η μία συγκέντρωση είναι αυτή του Εργατκού Κέντρου Καλαμάτας στις 10 το πρωί στην οδό Αριστομένους έξω από το κτήριό του και η άλλη στις 10:30 το πρωί στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας από την ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας και άλλα εργατικά σωματεία.

Περιοδεία της ΑΔΕΔΥ στην Τριφυλία

Περιοδεία στις υπηρεσίες του Δημοσίου στην Τριφυλία πραγματοποίησε χθες το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ, κάνοντας κάλεσμα συμμετοχής στην αυριανή πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση. Στην αιχμή του δόρατος βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις για το νοσοκομείο Κυπαρισσίας, που όπως τονίστηκε σχεδόν καταργείται, ενώ σημειώθηκε ότι αίτημα είναι η αποσύνδεση του νοσοκομείου Κυπαρισσίας από αυτό της Καλαμάτας. Από εκεί και πέρα τονίστηκε ότι διεκδικούν στελέχωση των υπηρεσιών, αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στη έδρα του Δήμου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς σημείωσε μεταξύ άλλων: «Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που γίνονται στην περιοχή τους. Καλούμε να δηλώσουν την αντίδρασή τους σ’ αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση εναντίων των δημοσίων υπαλλήλων και της λειτουργίας των υπηρεσιών. Εδώ, στην Τριφυλία, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και σε ΔΑΟΚ και σε ΕΦΚΑ αλλά, πρωτίστως, στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Με το νέο νομοσχέδιο, που ψηφίζει η κυβέρνηση στη Βουλή, το νοσοκομείο της Κυπαρισσίας σχεδόν καταργείται. Καλώ όλη την τοπική κοινωνία, καλώ όλους τους φορείς της περιοχής να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να απαντήσουν δυναμικά γιατί το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας είναι ανάπτυξη για την περιοχή, το έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι, το έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία και δεν πρέπει να μείνει κανείς αμέτοχος. Πρέπει όλοι να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, να ανασκουμπώσουμε τα μανίκια μας και να αποτρέψουμε αυτή την πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας ώστε και οι υπηρεσίες να υπάρχουν στην Τριφυλία και το Νοσοκομείο να παραμείνει ώστε να μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν. Αυτό που γίνεται είναι πρωτόγνωρο, ο νόμος είχε ψηφιστεί το 2012 και έρχεται η κυβέρνηση σήμερα να τον εφαρμόσει και να ενσωματώσει το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας με της Καλαμάτας. Εμείς, σαν εργαζόμενοι, σαν συνδικαλιστικό κίνημα, έχουμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή την αποσύνδεση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας ασθενής, ένας άνθρωπος που παθαίνει έμφραγμα ή τροχαίο δεν προλαβαίνει να πάει στην Καλαμάτα λόγω απόστασης. Αυτό είναι εγκληματική πράξη και πρέπει η κυβέρνηση να ανακαλέσει αυτή την απόφαση, να αποσυνδέσει το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και να το ενισχύσει ώστε να υπάρχει υγεία για όλους τους πολίτες, όπως είναι υποχρεωμένη. Ταυτόχρονα ενημερώνουμε και όλους τους συναδέλφους για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Δημόσιο τομέα με την έλλειψη προσωπικού, για τις αυξήσεις που ζητάμε, την επαναφορά του δώρου, του 13ου – 14ου μισθού, τα οποία κόπηκα προσωρινά το 2012 και ακόμα, μετά από τόσα χρόνια, δεν έχουν επανέλθει όπως θα έπρεπε. Γι’ αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν δυναμικό παρών στις κινητοποιήσεις και στην Καλαμάτα και στην Κυπαρισσία αλλά και σε όλες τις πόλεις ώστε να αποτρέψουμε αυτή την πολιτική που τα τελευταία χρόνια μόνο κατήφορο γνωρίζει και για τις υπηρεσίες και για τους υπαλλήλους αλλά και για τους πολίτες αυτής της χώρας».

Στη συνέχεια η Λένα Τουμπουλίδου, πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων ΠΕ Μεσσηνίας, σημείωσε: «Στο πλαίσιο της κινητοποίησης της απεργίας της 1ης Οκτωβρίου καλούμε όλους, όλη την τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας να συμμετέχει στην συγκέντρωση που θα γίνει στον Εργατικό Κέντρο την 1η Οκτωβρίου στις 10.30 για να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματα μας. Αυξήσεις στους μισθούς, 13ος και 14ος, να εναντιωθούμε σε αυτό το τερατούργημα που έρχεται για το πειθαρχικό δίκαιο των δημόσιων υπαλλήλων και φυσικά να υψώσουμε τη φωνή μας για αυτό που πρόκειται να γίνει με το νοσοκομείο, που φαίνεται ότι ήδη έχει υλοποιηθεί, γιατί είναι και υπηρεσία που όλη χρειαζόμαστε».

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αυριανή απεργία

“Την 1η Οκτώβρη απεργούμε πανελλαδικά οι μισθωτοί εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο, που κατεβάζει η κυβέρνηση με το απαράδεκτο 13ωρο και

τις διατάξεις παραπέρα ελαστικοποίησης των σχέσεων εργασίας”, παρατηρεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας.

Ο σύλλογος καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς στην απεργιακή συγκέντρωση αύριο Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Οσον αφορά την εκπαίδευση σημειώνει: “Εκπαίδευση ώρα μηδέν: Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει τα σχολεία διαλυμένα χωρίς υποδομές, χωρίς πόρους με χιλιάδες κενά, με αντιεκπαιδευτικές εγκυκλίους που διώχνουν παιδιά από το σχολείο τους, για να μην μοιραστεί το τμήμα ή από το ολοήμερο για να κλείσει το τμήμα! Και τους εκπαιδευτικούς να είναι πολύ φτωχότεροι ακόμα και από την εποχή των μνημονίων, ένας κλάδος με περισσότερους από 40.000 ελαστικά εργαζόμενους που πληρώνουν τον μισό μισθό, και παραπάνω, για νοίκι. Την ώρα που η ακρίβεια και οι καθηλωμένοι μισθοί οδηγούν την πλειοψηφία σε δεύτερη και τρίτη δουλειά, για να βγει ο μήνας και οι αναπληρωτές, άνεργοι και νεοδιόριστοι του 2025 κυκλοφορούν με μια προπληρωμένη κάρτα εξευτελισμού, μας απειλούν για χρεοκοπία της χώρας, αν δοθούν αυξήσεις στους μισθούς, 13ος - 14ος μισθός και σύνταξη, αν γίνουν μαζικές προσλήψεις. Ποιοι; Αυτοί που ορκίζονται στην πολεμική οικονομία και δίνουν δισεκατομμύρια για τους εξοπλισμούς, που χαρίζουν στις επιχειρήσεις φοροαπαλλαγές και τις ενισχύουν με αντεργατικά μέτρα.

Ταυτόχρονα με την ψήφιση του νέου πειθαρχικού για το δημόσιο μέσα στον Αύγουστο, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να επιβάλλει τη σιωπή και την τρομοκράτηση κάθε εργαζόμενου στο δημόσιο που βάζει το κοινωνικό συμφέρον πάνω από τα κέρδη και την αντιλαϊκή πολιτική. Αδίστακτοι και κυνικοί, διώκουν 2.500 εκπαιδευτικούς γιατί απεργούν, και εκατοντάδες άλλους γιατί διεκδικούν και παλεύουν ενάντια στην εμπορευματοποίηση του σχολείου. Να σηκώσουμε το γάντι της πρόκλησης αγωνιζόμενοι για την ανατροπή της!”.

Συμμετέχει στην απεργία η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας

“Την 1η Οκτωβρίου κλείνουμε όλα τα σχολεία υπερασπιζόμενοι τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας!”, αναφέρει η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας. Καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση αύριο Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας και προτρέπει “να ανατραπεί η πολιτική που μας γυρίζει στον μεσαίωνα, που μας καταδικάζει σε φτώχεια και εξάντληση με

το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 13ωρο. Οι εκπαιδευτικοί δίνουμε μάχη για τη μόρφωση των παιδιών και δεν θεωρούμε «πρόοδο» το ξήλωμα του ωραρίου. Δεν θα επιτρέψουμε ένα μέλλον για τους μαθητές/τριές μας με «εργασία-λάστιχο», ένα μέλλον χωρίς αναγκαίο ελεύθερο χρόνο, χωρίς ουσιαστική ανάπαυση”.

Η Α’ ΕΛΜΕ επισημαίνει πως “την στιγμή που οι εργαζόμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα καλούνται να εργάζονται 13 ώρες την ημέρα τον 21ο αιώνα (!) θα πρέπει κατά την κυβέρνηση οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί, οι υπάλληλοι στο δημόσιο να μην λένε κουβέντα για την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, τις απαρχαιωμένες υποδομές, να αρκούνται σε μισθούς πείνας και αν τολμήσουν να αντιδράσουν να διώκονται πειθαρχικά!”.

Δηλώνει ότι “διεκδικούμε: Σταθερή και μόνιμη δουλειά με δικαιώματα για όλους/ες! Να παρθούν πίσω οι διώξεις και τα πειθαρχικά προς τους αγωνιζόμενους/ες εκπαιδευτικούς! Κατάργηση του Νόμου για το 13ωρο! Κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης! Γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις για να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας, άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια! Επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και των «παγωμένων» ΜΚ! Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου! Άμεση χρηματοδότηση των σχολείων στο ύψος των πραγματικών αναγκών! Αξιοπρεπής στέγαση σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που αναγκάζονται να μετεγκατασταθούν εκτός του μόνιμου τόπου κατοικίας τους. Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους!”.

Κάλεσμα της Νέας Αριστεράς Μεσσηνίας

Στην αυριανή απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων, στις 10 το πρωί, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας”, “για να ακυρώσουμε τα σχέδια που διαλύουν τις ζωές μας”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, καλεί η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας.

Σε ανακοίνωση – κάλεσμά της παρατηρεί ότι “η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να εμφανίσει την νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα με την θέσπιση του 13ωρου ως «επιλογή» των εργαζομένων. Η πραγματικότητα είναι ότι κανένας εργαζόμενος δεν επιλέγει να διαλύσει την ζωή του. Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι αν δουλεύεις 8ωρο, οι λογαριασμοί και ο μήνας δεν βγαίνουν. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να χτυπήσει τα κέρδη που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός στο ρεύμα είναι 9 φορές πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα ενοίκια είναι 3 φορές πάνω από τον μέσο όρο. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα εργάζονται τις περισσότερες ώρες σε όλη την Ευρώπη. Τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν μείωση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων.

Το 13ωρο μας κλέβει την ζωή. Η απάντηση δεν είναι στην αύξηση του χρόνου εργασίας και στην διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η απάντηση είναι στην καθολική κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις, έτσι θα αυξηθούν οι μισθοί και θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας.

Η απάντηση είναι στην μείωση του χρόνου εργασίας και στην αύξηση των μισθών με κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ”.

Κάλεσμα από το Σύλλογο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας μέλος της ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες να συμμετέχουν “μαζικά και μαχητικά” στην απεργιακή συγκέντρωση την 1η Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. “Για να απαιτήσουμε να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα, που φέρνει η κυβέρνηση και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στην εργασία, στην προστασία της μητρότητας, στον ελεύθερο χρόνο”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εκτιμά ότι “αυτή η βαρβαρότητα δεν αποτελεί «ελεύθερη επιλογή» για τις εργαζόμενες γυναίκες” κι εξηγεί: “Ποια εργαζόμενη θα μπορεί να βλέπει τα παιδιά της μετά από 13 ώρες δουλειάς; Ποια εργαζόμενη θα συναινέσει για να δοθεί η χαριστική βολή στη σωματική και ψυχική της υγεία;

Ποια εργαζόμενη θα αρνηθεί τις αλλαγές στο ωράριο υπό καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και εργοδοτικής τρομοκρατίας; Πώς θα μπορέσει να πάει διακοπές με τα παιδιά της όταν καταργηθεί η συνεχόμενη καλοκαιρινή άδεια;”.

Απεργεί το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων

Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων που ζητεί “σπαστό 13ωρο και κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης μέχρι την επόμενη βάρδια, καθώς και 7ήμερο για όλη την χρονιά και όχι μόνο την σεζόν”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, καταγγέλλει το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσσηνίας. Και καλεί στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, στις 10 το πρωί.

Ειδικότερα, το συνδικάτο καταγγέλλει την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, που “με επιστολή τους στο υπουργείο Εργασίας, αφού πρώτα συγχαίρουν την κυβέρνηση για το θετικό νομοσχέδιο, γράφουν πως «χρήζει.... βελτίωσης» σε κάποια άρθρα! Συγκεκριμένα: Ζητούν σπαστό 13ωρο και κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης μέχρι την επόμενη βάρδια! Ζητούν να αυξηθεί το ετήσιο όριο των υπερωριών από τις 150 στις 200 ώρες, και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για αιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη για περισσότερες υπερωρίες πέραν του ορίου. Ζητάνε 7ημερο για όλη την χρονιά και όχι μόνο την σεζόν! Ζητάνε 1,5 ώρα τζάμπα δουλειάς (1 ώρα χρόνος προετοιμασίας - 30' το διάλειμμα) μέσω της ψηφιακής κάρτας!! Ζητάνε ευέλικτη προσέλευση έως και 2 ώρες πριν ή μετά το δηλωθέν ωράριο!!

Τώρα χρειάζεται παντού να αποκαλυφθεί η κοροϊδία της υπουργού Εργασίας που έλεγε πως αυτό το νομοσχέδιο το ζήτησαν οι εργαζόμενοι στην εστίαση! Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι όχι μόνο το 13ωρο θα εφαρμοστεί παντού στα ξενοδοχεία, αλλά πώς ετοιμάζουν και χειρότερα!”.

Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσσηνίας επισημαίνει ότι “ήρθε η ώρα να μιλήσουν οι εργαζόμενοι” και δηλώνει πως μεταξύ άλλων, διεκδικούν: “Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα, που έφερε για διαβούλευση! Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και των περιορισμών για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, και τους μισθούς. Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ”.

Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου: “Η Περιφερειακή Αρχή προκαλεί τους εργαζόμενους”

«Η Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου προκαλεί τους εργαζόμενους, τα πλατιά λαϊκά στρώματα, που κατά χιλιάδες την Τετάρτη 1 Οκτώβρη θα απεργήσουν και θα διαδηλώσουν ενάντια στο τερατούργημα του "13ωρου"», τονίζει σε ανακοίνωση της η Λαϊκή Συσπείρωση και συνεχίζει: « Προκαλεί, γιατί ανέβαλε την προγραμματισμένη για την Τρίτη 30 Σεπτέμβρη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την Τετάρτη, μέρα πανελλαδικής απεργίας και μάλιστα την ώρα που γίνονται οι απεργιακές συγκεντρώσεις. Καλούμε την περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου να πάρει πίσω αυτή την απόφαση και σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής να σέβονται τους εργαζόμενους που απεργούν και να βρεθούν μαζί τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις».

Εργατικά σωματεία και συνδικάτα στην απεργία

“Οχι στη 13ωρη δουλειά – σκλαβιά”, τονίζουν εργατικά σωματεία και συνδικάτα της Μεσσηνίας, που συμμετέχουν στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, στις 10 το πρωί. Ζητούν “να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, 13ης και 14ης σύνταξης” και λένε “όχι στο νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους”.

Στην απεργιακή συγκέντρωση της κεντρικής πλατείας συμμετέχουν το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Υπαλλήλων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, Δικαστικών Υπαλλήλων Καλαμάτας, Εργαζομένων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, Εργαζομένων στην Εφορία και ΕΛΤΕΕ Μεσσηνίας, τα Σωματεία Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, Εργαζομένων στο ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Μεσσηνίας, Εργαζομένων στους ΟΤΑ, Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ, Φαρμακοϋπαλλήλων, Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ, Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων και Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Μεσσηνίας, η Ενωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Μεσσηνίας και τα Συνδικάτα Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων, Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα, Επισιτισμού - Τουρισμού και Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Μεσσηνίας.

Και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας συμμετέχει στην πανελλαδική, πανεργατική, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚH, ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ, σε αντίδραση στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

"ΖΗΤΑΜΕ:

- Να αποσυρθεί το Σ/Ν για το 13ωρο

- Να πραγματοποιηθούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους

- Συλλογική Σύμβαση εργασίας για τους μισθωτούς οδοντίατρους

- Να καταργηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων

- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση των συντάξεων «πείνας» για τους αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς

- Την ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας με προσλήψεις οδοντιάτρων.

- Να συνεχιστεί η λειτουργία του οδοντοπροσθετικού τμήματος στο ΚΥ Καλαμάτας"