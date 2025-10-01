Απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Καλαμάτα: Ισχυρό μήνυμα κατά “της 13ωρης δουλειάς – σκλαβιάς” (βίντεο-φωτογραφίες)

Ισχυρό μήνυμα κατά “της 13ωρης δουλειάς – σκλαβιάς”, έστειλαν εργατικά σωματεία και το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, παρουσία αρκετού κόσμου, στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Ζήτησαν “να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, 13ης και 14ης σύνταξης, να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα” και είπαν “όχι στο νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους”.

Ο γ.γ. του Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Πράττης επέκρινε δριμύτατα την κυβέρνηση για διαφθορά, συγκάλυψη και ακρίβεια και χαρακτήρισε εμπαιγμό τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Επισήμανε πως “επανερχόμαστε στον μεσαίωνα και τη δουλεία” και κατήγγειλε το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ.

Στη συγκέντρωση μίλησαν, ακόμα, οι πρόεδροι του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσηνίας Μεσσηνίας, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά, του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας Δημήτρης Τσιλίκας και του Σωματείου Διανομέων Ν. Μεσσηνίας Κώστας Μητρογιαννόπουλος, οι εκπρόσωποι της Α’ ΕΛΜΕ Θεόφιλος Παπαδόπουλος, των Συνδικάτων Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Γιάννης Λαγογιάννης, Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πέτρος Τσίτουρας, Επισιτισμού – Τουρισμού Κώστας Οικονομόπουλος, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Γεωργία Σπανού, του Παμμεσσηνιακού Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μαρία Μήτση και των Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Μεσσηνίας Παναγιώτης Κουφαλάκος

Ακολούθησε πορεία στους δρόμους γύρω από την κεντρική πλατεία Καλαμάτας.