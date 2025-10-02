Απεργιακή συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Κυπαρισσίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί και πορεία στους δρόμους της πόλης με κατάληξη στο Νοσοκομείο.

Κυρίαρχο αίτημα η απόσυρση του νόμου για το εργασιακό με 13ωρη εργασία, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, 13ο και 14ο μισθό. Επίσης απαίτησαν λευτεριά στην Παλαστίνη, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το ζήτημα που έχει ανακύψει με το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας τονίζοντας ότι η ύπαρξη του είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή, ζητώντας την αναβάθμιση του.

Χαιρετισμό απεύθυναν από την πλευρά του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Μεσσηνίας ο Κώστας Καπερώνης που τόνισε ότι στηρίζουν των αγώνα των συνδικάτων για 35ωρο, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις, κατάργηση του νομού για 13ωρη εργασία. Αλλά και αναβάθμιση του ν

Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Η Ολυμπία Σταύρου από την Ομάδα Γυναικών Τριφυλίας ζήτησε κατάργηση του εργασιακού νόμου έκτρωμα που τσακίζει τις ζωές, ειδικά των γυναικών.

Η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Ξένια Στρατικοπούλου τόνισε ότι “ζητάμε επαρκή στελέχωση, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, όχι στο νέο πειθαρχικό όχι στο νομοσχέδιο για το 13ωρο”. Αναφέρθηκε στους νέους οργανισμούς που καλούνται να καταθέσουν τα νοσοκομεία η ενσωμάτωση των οποίων, σημείωσε, θα υποβαθμίσει το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας σε Κέντρο Υγείας. Καλούμε, είπε, όλους να αντιδράσουν δυναμικά σε αυτή τη προοπτική.

Από το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας ο Νίκος Μπαγουρδής τόνισε δεν ανεχόμαστε να αφήσουμε τη τελευταία μας πνοή στο πεζοδρόμιο και το σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για 13ωρο και εκφράζοντας τη συμπαράσταση στον αγώνα του Σωματείου του νοσοκομείου. Η Λένα Τουμπουλίδου πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων ΠΕ Μεσσηνίας ζήτησε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις.

Ο Σωτήρης Μπερνάρδος από το Σωματείο Οικοδόμων τόνισε “απαιτούμε απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, συλλογικές συμβάσεις εργασίας”.

Ομιλήτρια ήταν η Ειρήνη Κουκούμη από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας τονίζοντας πως, “είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές”, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, είπε, προσφέρει πολλά «καλούδια» στους εργοδότες, πρόκειται για νομοσχέδιο έκτρωμα.

Κ.Μπ.