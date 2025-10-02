Σύλλογος Γονέων 1ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας: Δεν επαρκούν οι εκπαιδευτικοί για να λειτουργήσει το Ολοήμερο”

Γιαγιάδες και παππούδες καλούνται να πάρουν τα νήπια – εγγόνια τους πιο νωρίς στο σπίτι, γιατί λείπουν νηπιαγωγοί και δεν επαρκούν για να λειτουργήσει το Ολοήμερο Πρόγραμμα στο 1ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, αλλά και σε άλλα νηπιαγωγεία.

Αυτό επισημαίνει το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 1ου Νηπιαγωγείου σε διαμαρτυρία του, σχετικά με την έλλειψη προσωπικού για το Ολοήμερο Πρόγραμμα, τονίζοντας πως η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Θεοφανία Σιούτη τους απάντησε ότι “δεν ευθύνεται για την κατάσταση, αφού εκείνη έχει ζητήσει από το υπουργείο τον απαραίτητο αριθμό (26) εκπαιδευτικών, για να καλυφθούν τα κενά στην περιοχή, αλλά το υπουργείο έστειλε μόνο 12 εκπαιδευτικούς”.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαιτεί “την άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με την άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών σε μία φάση, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών”.

Αναλυτικά, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων αναφέρει:

“Ξεκίνησε η νέα χρονιά και στο σχολείο μας, το 1ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, φέτος φιλοξενούνται σε 2 αίθουσες 50 παιδιά, ο μέγιστος αριθμός παιδιών με τον ελάχιστο αριθμό νηπιαγωγών με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (1 νηπιαγωγός για 25 παιδιά). Η κατάσταση αυτή καταρχήν δυσχεραίνει τη γενική λειτουργία του σχολείου. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα έχουν εγγραφεί 32 παιδιά, όμως από την αρχή του σχολικού έτους λειτουργεί μόνο ένα τμήμα, δεδομένου ότι κάποιοι γονείς, ανταποκρινόμενοι στην έκκληση της διεύθυνσης, δέχθηκαν να κρατήσουν «για λίγο καιρό» τα παιδιά σπίτι τους.

Αντιμετωπίζοντας αυτήν την κατάσταση, πραγματοποιήσαμε σήμερα παρέμβαση μελών του Δ.Σ. και πολλών γονέων του Συλλόγου μας στο γραφείο της διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας κας Θ. Σιούτη. Η κα Σιούτη απάντησε ότι δεν ευθύνεται για την κατάσταση, αφού εκείνη έχει ζητήσει από το υπουργείο τον απαραίτητο αριθμό (26) εκπαιδευτικών, για να καλυφθούν τα κενά στην περιοχή, αλλά το υπουργείο έστειλε μόνο 12 εκπαιδευτικούς. Επίσης, μας είπε ότι στην επόμενη φάση προσλήψεων (που δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα είναι) ελπίζει να καλυφθούν τα κενά.

Σε ερώτησή μας με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει το Ολοήμερο με 32 παιδάκια και ποιος θα αποφασίσει ποια παιδιά θα μείνουν στο ολοήμερο και ποια θα μείνουν εκτός, η απάντηση που πήραμε ήταν ότι είναι στην ευχέρεια της διευθύντριας του σχολείου να το ρυθμίσει, αφού γνωρίζει και περισσότερο τα παιδάκια, εάν π.χ. σε κάποια οικογένεια υπάρχει γιαγιά/παππούς να κρατά το παιδί. Και η άλλη λύση που σκέφτηκε ήταν να μετακινηθούν κάποια παιδιά σε γειτονικά σχολεία με ελεύθερες θέσεις στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (!).

Εμείς ως οι γονείς πιστεύουμε ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσο δικαίωμα συμμετοχής στο Ολοήμερο Σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις, ενώ οι παιδαγωγοί και οι διευθυντές θα πρέπει να επικεντρώνονται στο παιδαγωγικό τους έργο, χωρίς να αναλαμβάνουν ρόλο «κριτή». Διαφωνούμε με την πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, η οποία περιορίζει τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου, θέτοντας συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής για τους μαθητές”.

“ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ”

Το Δ.Σ. σημειώνει ότι “ο Σύλλογός μας υποστηρίζει τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και υιοθετεί την πρόσφατη ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: «Το υπουργείο Παιδείας χτυπάει το ολοήμερο: Να τους σταματήσουμε! Το πρόγραμμα εξοικονομώ του ΥΠΑΙΘΑ τρέχει και για το σχολικό έτος 2025-26. Αυτή τη φορά η εξοικονόμηση πρέπει να γίνει στο ολοήμερο σχολείο!! Με μια πρωτοφανή εγκύκλιο, με ημερομηνία 18/9/2025, του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘΑ, καλούνται οι διευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων και οι προϊσταμένες νηπιαγωγείων, προκειμένου να προβούν στη συγκρότηση των τμημάτων Ολοήμερου Προγράμματος και μέχρι την πλήρη ανάπτυξή του, να κάνουν δεκτές τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα (α) αν είναι και οι δυο γονείς/ κηδεμόνες εργαζόμενοι ή αν είναι μονογονεϊκές οικογένειες (β) αν είναι εργαζόμενος ο ένας εκ των δύο και ο έτερος άνεργος, (γ) αν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες! Δηλαδή, σκοπεύουν να λειτουργήσει το ολοήμερο κατά προτεραιότητα για κάποια παιδιά και όχι για όλα, γιατί φυσικά δεν επαρκούν οι εκπαιδευτικοί.

Υπενθυμίζουμε ότι στην εγκύκλιο του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘΑ στις 3/6/2025 για τον προγραμματισμό του σχολικού έτους τονιζόταν ξεκάθαρα ότι οι εγγραφές στο ολοήμερο γίνονται χωρίς προϋποθέσεις. Τώρα τα τμήματα του ολοήμερου έχουν συγκροτηθεί! Το ίδιο το υπουργείο, ακυρώνει εκ των υστέρων την προηγούμενη εγκύκλιο εγγραφών και μας ζητά τώρα να αποκλείσουμε παιδιά από το ολοήμερο, προετοιμάζοντας το έδαφος για δραστικές περικοπές εκπαιδευτικού προσωπικού και «κλάδεμα» των τμημάτων του ολοήμερου! Με ποιο δικαίωμα εμείς θα πάρουμε την ευθύνη να απορρίψουμε την αίτηση ενός γονέα, την οποία τον Ιούνιο κάναμε αποδεκτή;

Επιχειρεί να καταργήσει το δικαίωμα των παιδιών να παραμείνουν στο σχολείο τους, να στηρίζονται και να μελετούν τα μαθήματά τους, να συνεχίζουν το σχολικό πρόγραμμα. Επιπλέον αδιαφορεί για τον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό των γονιών που θα αναγκαστούν να ψάχνουν πού θα αφήσουν τα παιδιά τους καθημερινά μετά τις 13.15.

Δηλώνουμε τα τμήματα του ολοήμερου έχουν συγκροτηθεί από τον Ιούνιο τελεία και παύλα!» .

Καταλήγοντας, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 1ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας παρατηρεί:

“Μαθαίνουμε ότι ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζουν κι άλλα νηπιαγωγεία της πόλης μας. Υπάρχουν γονείς που πρέπει να αφήσουν τη δουλειά τους για να πάρουν τα παιδιά τους στις 13.15. Το υπουργείο και οι υπηρεσίες του οφείλουν να διασφαλίσουν την άρτια λειτουργία της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης, φροντίζοντας να υπάρχει επαρκής αριθμός νηπιαγωγών για την πλήρη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος. Απαιτούμε την άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με την άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών σε μία φάση, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών”.