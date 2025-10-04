Το Διεθνές Ιστορικό Ράλλυ Πελοποννήσου περνά από την Τριφυλία

Το 12ο Διεθνές Ιστορικό Ράλλυ Πελοποννήσου θα υποδεχθεί μεθαύριο Δευτέρα στη 1 μ.μ. η Τριφυλία στο Καλό Νερό.

Ο μεγαλύτερος ελληνικός αγώνας κλασικού αυτοκινήτου, από το 2014 ως σήμερα, ξεκινά πανηγυρικά αύριο Κυριακή στις 8 μ.μ. με αφετηρία την Αρχαία Ολυμπία.

Συνολικά 75 κλασσικά ιστορικά οχήματα, 150 συμμετέχοντες από 20 χώρες θα διασχίσουν τις μυθικές διαδρομές της Πελοποννήσου, περνώντας δίπλα από αρχαίους ναούς, βυζαντινές εκκλησίες και μεσαιωνικά κάστρα. Μαζί με μηχανικούς, συνεργεία και μέλη οργάνωσης, 200 περίπου άτομα σε μία μοναδική διαδρομή 9 ημερών και 1000 χιλιομέτρων μέσα από την μικρογεωγραφία της Πελοποννήσου, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες σε όσους βρεθούν στη διαδρομή τους. Με 24 ειδικές δοκιμασίες ακρίβειας και 170 δορυφορικές χρονομετρήσεις, το Tour du Péloponnèse δεν αποτελεί τυχαία το μεγαλύτερο Ελληνικό γεγονός του κλασικού ιστορικού αυτοκινήτου.

Ερχόμενοι από το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανασυγκρότηση και γεύμα στο Καλό Νερό για περίπου δύο ώρες, με θέα το Ιόνιο.

Όπως επισημαίνεται από το Δήμο Τριφυλίας: «Ο Δήμος Τριφυλίας θα είναι εκεί για να τους καλωσορίσει και να τους προσφέρει αναμνηστικά δώρα, αναδεικνύοντας τα προϊόντα αλλά και τη θερμή φιλοξενία του τόπου μας.

Σας προσκαλούμε να θαυμάσετε «οχήματα που συγκινούν», αφού ξυπνούν σε όλους μνήμες από παλιούς αγώνες, ταινίες, φίλους που έφυγαν... μνήμες από μια άλλη εποχή.

Το Tour du Péloponnèse αποτελεί μια συνδιοργάνωση της Ελληνικής Λέσχης Ιστορικού Αυτοκινήτου και του Σωματείου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ με την υποστήριξη της Ιταλικής λέσχης Scuderia Campidoglio και του ΑΡ.Σ.Ο.Ε.

Τελεί υπό την αιγίδα των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Τριφυλίας και Σπάρτης, αποτελώντας όχι μόνο έναν αγώνα ταχύτητας, αλλά και ένα πολιτιστικό ταξίδι που συνδυάζει ιστορία, παράδοση και σύγχρονη εμπειρία».

Κ.Μπ.