Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση διακοπές θα γίνουν:

1. Στην Καλαμάτα, στο τμήμα των οδών Φαρών έως Υπαπαντής, στο ύψος της οδού Μελετίου, καθώς και στις περιμετρικές οδούς της συγκεκριμένης περιοχής, την Πέμπτη 09.10.2025 από ώρα 08:00 έως 10:30.

2. Στο Αλεξανδράκειο Κληροδότημα και στις οδούς Αλαγονίας, Πατριάρχου Προκοπίου, Μυστρά, Βιλεαρδουίνου, την Πέμπτη 09.10.2025 από ώρα 12:00 έως 14:00.

3. Στον Μελιγαλά από την είσοδο του Μελιγαλά μέχρι το γυμνάσιο και από την πλατεία Μελιγαλά μέχρι πίσω από δημοτικό σχολείο προς Νεοχώρι, την Πέμπτη 09.10.2025 από ώρα 08:00 έως 15:00.

4. Στην Τ.Κ. Λεύκτρου και αρδευτικά των περιοχών Νεοχωρίου & Στούπας, την Παρασκευή 10.10.2025 από ώρα 08:30 έως 15:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Στην Τριφυλία

Διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν τις επόμενες ημέρες και σε περιοχές της Τριφυλίας, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Συγκεκριμένα:

Αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Γιόλακα.

Την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στις περιοχές: Καμίνι Αετού, Αετός, Μοναστήρι, Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος, Πίλλα Αετού, Ραντάρ Αετού, Κεραίες, ΟΤΕ, Πολυθέα, Κρυονέρι.

Το Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στο Μοναστήρι.

Την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στα Φιλιατρά στο ανατολικό, βόρειο και δυτικό τμήμα της πόλης από την πλατεία, και σε Εργατικές Κατοικίες, Κουρτάκι, Αμμούδι, Αγιαννάκη, Χερόμηλα και Κοκκινοχώματα.