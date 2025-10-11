Καλαμάτα: Θάβονται τα αρχαία στη Χρυσοστόμου Θέμελη (βίντεο)

Θάβονται τα αρχαία που αποκαλύφθηκαν στην οδό Χρυσοστόμου Θέμελη, στην περιοχή της πλατείας του μητροπολιτικού ναού της Υπαπαντής, όπως προβλεπόταν εξαρχής, με τις ενδεικνυόμενες αρχαιολογικές διαδικασίες και την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, για να μην καταστραφούν.

Την επόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης και η Χρ. Θέμελη θα παραδοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα αρχαία στο ΝΑ τμήμα της πλατείας θα παραμείνουν στο φως και θα αναδειχθούν, με τρόπο που θα καθορίσει μελέτη που εκπονείται από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικά ο Δήμος Καλαμάτας ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, εκκίνησαν -υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου- οι εργασίες κατάχωσης των καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη.

Οι προβλεπόμενες εργασίες κατάχωσης των καταλοίπων πραγματοποιούνται με την αρωγή του Δήμου Καλαμάτας στην προμήθεια των υλικών κατάχωσης, και εντάσσονται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 191393/2-5-2025 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η αποκατάσταση του οδοστρώματος και η απόδοση της οδού Χρ. Θέμελη στην κυκλοφορία των οχημάτων.