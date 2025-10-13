Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη με προσεκτικές κινήσεις

Ανεξιχνίαστο εξακολουθεί να παραμένει μετά από μία εβδομάδα το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ “Αμμος” της Φοινικούντας.

Ο δράστης δεν έχει συλληφθεί αλλά και ούτε ταυτοποιηθεί παρά τις συνεχείς έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαδρομή που ακολούθησε το άσπρο σκούτερ αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη και στενού του φίλου.

Εφτασε Αθήνα με το σκούτερ!

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός δράστης φαίνεται πως οδήγησε μέχρι την Αθήνα μετά τη διπλή δολοφονία, διανύοντας δηλαδή μια απόσταση άνω των 350 χιλιομέτρων!

Σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει το άσπρο σκούτερ, φαίνεται πως μετά τη Φοινικούντα κινήθηκε προς Μεθώνη – Πύλο – Γαργαλιάνους – Κυπαρισσία και πέρασε στην Ηλεία.

Εντοπίστηκε ύστερα στον Πύργο και μετά στην Κόρινθο και στο Χαϊδάρι, οδηγώντας και από την παλιά Εθνική οδό, αλλά και από επαρχιακές διαδρομές με λιγότερες κάμερες, κάτι που δείχνει ότι γνώριζε καλά την περιοχή.

Παράλληλα μέσω της αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε πως η πινακίδα κυκλοφορίας του δίκυκλου ήταν πλαστή, πιθανότατα κλεμμένη από άλλη μοτοσικλέτα.

Ο δράστης φαίνεται πως σταμάτησε σε δύο βενζινάδικα για να “φουλάρει” καύσιμα σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, δίχως να βγάλει το κράνος του για να μην φανούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Πάντως οι κάμερες από τα βενζινάδικα δείχνουν ένα μικρόσωμο άνδρα, ταιριάζουν δηλαδή με την περιγραφή που έδωσε στην αστυνομία ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου που ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας.

Τι του όπλισε το χέρι

Την ίδια ώρα διεξάγεται έρευνα για να φανεί αν έδρασε μόνος του ή υπάρχει ηθικός αυτουργός που όπλισε το χέρι του, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. πάντως να αποκλείουν πως μπορεί να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έκανε πολλά λάθη που ίσως οδηγήσουν σύντομα στη σύλληψή του.

Στο κάδρο των ερευνών

η διαθήκη του 68χρονου

Για τα κίνητρα του δράστη στο κάδρο των ερευνών μπαίνει ασφαλώς και η νέα διαθήκη του 68χρονου που “άνοιξε” πριν τρεις ημέρες και τις τυχόν διαφορές που μπορεί να έχει με την προηγούμενη που είχε συνταχθεί πριν από ακριβώς ένα χρόνο.

Ασφαλώς μεγάλη εντύπωση προκαλεί πως ο άτυχος αρχιτέκτονας την συνέταξε τρεις μόλις ημέρες πριν την δολοφονία του, ενώ σε αυτή αναφέρει πως “γράφω την διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου”, δείγμα του πως φοβόταν για τη ζωή του.

Να θυμίσουμε πως το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της μεγάλης του περιουσίας κληρονομεί ο 33χρονος ανιψιός του και αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας, ενώ ένα άλλο μέρος καταλήγει στον 61χρονο επιστάτη που είναι κι αυτός νεκρός και μικρότερα μερίδιο αφήνει σε άλλα συγγενικά του πρόσωπα.

Το κουβάρι της εξιχνίασης ίσως αρχίζει να ξετυλίγεται μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα των έμπειρων αξιωματικών της αστυνομίας για το παρελθόν του 68χρονου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε ζητήματα που αφορούν την πλούσια επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Απαντήσεις για να λυθεί το μυστήριο ίσως δοθούν μετά το “ξεψάχνισμα” των κινητών και των υπολογιστών των δύο θυμάτων, ύστερα και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Αν δηλαδή θα βρεθεί κάποιο στοιχείο που θα οδηγεί στην ταυτότητα του δράστη, ο οποίος πριν από 8 ημέρες προέβη στο στυγερό αυτό διπλό έγκλημα.