Ξεκινά σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης - Πτωτικές τάσεις η τιμή

Μιλώντας στην “Ε” o πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Μεσσηνίας Νικόλας Πανούσης ανέφερε πως με τις τρέχουσες τιμές του Brent, οι καταναλωτές της Μεσσηνίας μπορούν να κάνουν την παραγγελία τους πληρώνοντας κοντά στο 1,15 ευρώ το λίτρο, κάτι λιγότερο δηλαδή σε σχέση με πέρυσι τον Οκτώβριο όπου η τιμή εκκίνησης ήταν στο 1,20 ευρώ το λίτρο. Κατά την τελευταία διετία, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές (τον Οκτώβριο του 2023 ξεκίνησε κοντά στο 1,40), ως αποτέλεσμα των συγκρατημένων κινήσεων των διεθνών τιμών. Οσο για την τελευταία φορά που η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από ένα ευρώ ήταν τον Οκτώβριο 2020, όταν εν μέσω πανδημίας διαμορφώθηκε σε 79,8 λεπτά/λίτρο. Σχετικά με τις προπαραγγελίες που καταγράφτηκαν το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Πανούσης πληροφόρησε πως υπήρξε αρκετή κινητικότητα, λόγω της χαμηλής τιμής. «Πρόκειται για μια τιμή που δεν την συναντάμε εύκολα, γι’ αυτό και αρκετοί πολίτες έσπευσαν να παραγγείλουν τις ποσότητές τους ώστε να είναι έτοιμοι ενόψει χειμώνα» υπογράμμισε. Πάντως, η αβεβαιότητα λόγω κυρίως των διεθνών εξελίξεων παραμένει στα ήδη επιβαρυμένα από την γενικευμένη ακρίβεια νοικοκυριά -ως προς τη διαμόρφωση του κόστους το επόμενο διάστημα, γεγονός που αύξησε το ενδιαφέρον των Μεσσήνιων καταναλωτών με βάση τα τωρινά δεδομένα.

ΜΕ ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η ΑΓΟΡΑ

Παράλληλα, η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης άρχισε με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Με το νέο σύστημα, από φέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι. Ωστόσο, προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και να καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων. Πρόκειται για: το ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης), τον Κωδικό και ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και τον Αριθμό Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MYΘΕΡΜΑΝΣΗ

Βάσει χρονοδιαγράμματος, η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου με την πρώτη πληρωμή να υπολογίζεται να γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα διευκρινίζει τη διαδικασία, τις προθεσμίες και όλες οι λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης περιόδου 2025-2026. Τα βασικά ποσά του επιδόματος κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, ωστόσο τα ποσά αυξάνονται εκεί που το απαιτούν οι κλιματικές συνθήκες.

Τ.Αν.