Ενίσχυση ασφάλειας ζητούν οι σύλλογοι στο Πάρκο Σιδηροδρόμων: Μέχρι τέλος του έτους η ενεργοποίηση των βαγονιών  

Για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι 32 συνολικά ενδιαφερόμενοι, σε κάποια βαγόνια θα συστεγαστούν 2 ή και 3 σύλλογοι κατόπιν της σύμφωνης γνώμης τους, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός ενδέχεται να μειωθεί, καθώς οι υπηρεσίες του δήμου ολοκληρώνουν τον έλεγχο νομιμότητας των συλλόγων, έπειτα από προφορικές καταγγελίες που έγιναν για το θέμα, απ’ τη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι φιλοξενούμενοι. Μιλώντας στην “Ε” η προϊσταμένη του Τμήματος Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών Αγγελική Σταματελοπούλου ανέφερε πως η πλειοψηφία των συλλόγων προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με το επόμενο βήμα να αφορά την υπογραφή των συμφωνητικών. Στο ίδιο μήκος κύματος, η ίδια σημείωσε πως τρεις σύλλογοι αποχώρησαν οικειοθελώς ενώ άλλοι δύο δεν έφεραν τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν. «Λόγω της εξέλιξης αυτής αναμένεται να γίνει μια αποσυμφόρηση, καθώς ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε να συστεγαστούν δύο ή και τρεις σύλλογοι. Βέβαια έχουμε σε εκκρεμότητα τρεις νέες αιτήσεις, μένοντας να φανεί αν μπορούν να συστεγαστούν στο βαγόνι που είναι διαθέσιμο» συμπλήρωσε, εκτιμώντας πως μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων θα έχουν “πέσει” οι υπογραφές ώστε να λειτουργήσουν επίσημα τα βαγόνια. Η συζήτηση πάντως γύρω από το θέμα της αξιοποίησης των κλειστών βαγονιών αναθερμάνθηκε μέσα από την επιθυμία της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας για δημιουργία ενός μουσείου θεατρικής κούκλας σε ένα βαγόνι του Δημοτικού Πάρκου του ΟΣΕ. Στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου μάλιστα, οι άνθρωποι της Πειραματικής έκαναν ξενάγηση στο χώρο με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που έγινε πριν την έναρξη. Όπως εξήγησε η πρόεδρος της Πειραματικής Λέττα Πετρουλάκη το τρένο με τις κούκλες -όπως ονομάστηκε- είναι έτοιμο σχεδόν δύο μήνες, ωστόσο λόγω της γραφειοκρατίας δεν άναψε το “πράσινο φως” για τη σύμβαση παραχώρησης, παίρνοντας ο σύλλογος ειδική άδεια από το Δήμο ώστε να είναι επισκέψιμο για το κοινό κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ανάμεσα στα ζητήματα που απασχολούν τους συλλόγους αναφορικά με το πάρκο, το κυρίαρχο όπως λένε είναι αυτό της φύλαξης, με την ενίσχυση της ασφάλειας να είναι το προαπαιτούμενο ώστε το ο χώρος να γυρίσει σελίδα. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργός του «Θεάτρου Βαγόνι» Μαρία Σκαφιδά γνωστοποίησε πριν 1,5 μήνα πως είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τονίζοντας μετά τη συζήτηση που έγινε πως από τον Ιανουάριο του 2026 ο Δήμος θα διπλασιάσει τις ώρες φύλαξης στο Πάρκο, ενισχύοντας την ασφάλεια για όλους. Παράλληλα, αναγνώστες της “Ε” έχουν παρατηρήσει πως ελλοχεύει ο κίνδυνος κάποιου τραυματισμού από ακάλυπτα φρεάτια που υπάρχουν στο χώρο και από τις σκουριασμένες λαμαρίνες που καλύπτουν κενά.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Με τα αρχικά δεδομένα, για τα βαγόνια έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον: ο Σύλλογος "Ελληνομνήμονες", το 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η Λέσχη Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μεσσηνίας, η Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Λαρισαϊκός» παράρτημα Καλαμάτας, ο Σύλλογος παλαίμαχων Διαιτητών Πετοσφαίρισης Καλαμάτας, ο Αθλητικός - Πολιτιστικός Παράδεισος Καλαμάτας, ο Σύλλογος Μελισσοκόμων Καλαμάτας, το Vstrom Hellas Club, η Λέσχη Μοτοσυκλέτας Μεσσηνίας – Μοτοανεξάρτητοι, ο Σύνδεσμος Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας Μεσσηνίας, ο Σύλλογος Σαϊτολόγων Δήμου Καλαμάτας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμάτας «Το Αντάμωμα», ο Σύλλογος Πεζοπόρων – Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής», η Ίρις ΜΚΟ, ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινότητα Καλαμάτας, ο Σύλλογος Φίλων του Αγίου Όρους «Ο Αθως» Καλαμάτας, ο Σύλλογος Λακώνων & Λακεδαιμονίων Μεσσηνίας «Ο Λεωνίδας», η Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Καλαμάτας «Συμμετέχω», ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, η Αυτοσχέδια Σκηνή, ο Σύλλογος Πελοποννήσου Ιδιωτικής Φύλαξης Συνοδών Μεσσηνίας, η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, η Ένωση Φορτηγών & Τρικύκλων Δ.Χ. Ν. Μεσσηνίας, το Σωματείο Φορτηγών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Ν. Μεσσηνίας "Η Ενωση", ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δυτικής Παραλίας «Η Ανάληψη του Σωτήρος», ο Σύλλογος για τα δικαιώματα της γυναίκας (ΜΚΟ), ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος Παράρτημα Καλαμάτας, η Επιτροπή Ειρήνης Καλαμάτας, το Κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ρομά και η Διεθνής Άνοιξη Πελοποννήσου Ρομά.

Τ.Αν.