Παραδοσιακό ζύμωμα και ψήσιμο ψωμιού στο Αριοχώρι

Δράση προβολής του Experiences Kalamata και των βιωματικών εμπειριών που αναδεικνύουν την παράδοση και την αυθεντικότητα του τόπου θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, σε συνεργασία με την κοινότητα Αριοχωρίου, στην πλατεία του χωριού.

Με αφορμή την 7η Γιορτή Ψωμιού σήμερα Σάββατο στις 5 μ.μ. ντόπιοι και επισκέπτες θα αναβιώσουν το παραδοσιακό ζύμωμα και ψήσιμο του ψωμιού σε ξυλόφουρνο, με τη βοήθεια γιαγιάδων–φορέων της παράδοσης, που θα μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ιστορίες τους γύρω από αυτό το πολύτιμο κομμάτι της καθημερινής μας κουλτούρας. Το τρίπτυχο της εμπειρίας θα είναι: Ζύμωμα παραδοσιακού ψωμιού, Ψήσιμο σε ξυλόφουρνο, Γεύση με λάδι και ελιές. Η δράση θα καλυφθεί από δύο δημοσιογράφους από τη Γερμανία, ενώ θα την παρακολουθήσει και ομάδα επισκεπτών από την Σιγκαπούρη.