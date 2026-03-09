Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια»: Εντυπωσίασε η ομαδική έκθεση «7 Γυναίκες Υφαίνουν το Σήμερα»

Με ιδιαίτερη ανταπόκριση από το κοινό και σε κλίμα δημιουργικής ανταλλαγής ιδεών ολοκληρώθηκε στην Καλαμάτα η εικαστική πρωτοβουλία «7 Γυναίκες Υφαίνουν το Σήμερα – 7 Ατομικές Διαδρομές, Ένας Κοινός Ιστός», η οποία φιλοξενήθηκε για τρεις ημέρες στον χώρο της Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια».

Η έκθεση αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για την τοπική πολιτιστική ζωή, καθώς επτά γυναίκες παρουσίασαν για πρώτη φορά τη δουλειά τους στο κοινό, μέσα από έργα μικτής τεχνικής που συνδυάζουν αναχρησιμοποιημένα υφάσματα και ταπετσαρίες τοίχου. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία της Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια» του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας και του Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού – Νηπιαγωγείου «Το Περιβόλι της Γιαγιάς» του Ιδρύματος Ευσταθίας Ι. Κωστοπούλου.

Ήταν η πρώτη ομαδική παρουσίαση των Εργαστηρίων Εκμάθησης Τεχνών Γονέων, μια δράση που στόχο είχε να φέρει τη δημιουργική έκφραση πιο κοντά στην καθημερινότητα και την οικογένεια. Τα έργα άντλησαν έμπνευση από τις παραδοσιακές φορεσιές της Συλλογής, μεταφέροντας στοιχεία της λαϊκής παράδοσης σε μια σύγχρονη εικαστική γλώσσα.

Οι δημιουργίες συγκρότησαν ένα πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό αφήγημα, καθώς η υφαντική μνήμη και τα υλικά του παρελθόντος ήρθαν σε επαφή με τη σύγχρονη ματιά. Μέσα από τις διαφορετικές προσωπικές τους διαδρομές, οι επτά γυναίκες κατάφεραν να συνθέσουν έναν κοινό εικαστικό «ιστό», αποτυπώνοντας εμπειρίες, μνήμες αλλά και σύγχρονους προβληματισμούς.

Η επίσημη παρουσίαση και η ανοιχτή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή συγκέντρωσε πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιδέα και τη διαδικασία πίσω από τα έργα.

Ιδιαίτερο συμβολισμό έδωσε στη δράση και η χρονική συγκυρία, καθώς η ολοκλήρωση της έκθεσης συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της γυναικείας δημιουργικότητας, της συλλογικότητας και της πολιτιστικής συνέχειας.

Η πρωτοβουλία άφησε θετικές εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι όταν η παράδοση συναντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, μπορεί να γεννήσει νέες μορφές δημιουργίας και ουσιαστικού διαλόγου με το κοινό.