Ενίσχυση με κτηνίατρους και απολυμαντικούς σταθμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Τριφυλίας

Την ανάγκη ενίσχυσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του νομού μας με κτηνιάτρους επισημαίνει και ζητεί ο πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Τριφυλίας Παναγιώτης Βουδούρης σημειώνοντας πως το πρόβλημα της ευλογιάς των προβάτων οφείλεται στην έλλειψη κτηνιάτρων στα σύνορα και σε καίρια σημεία.

Παράλληλα αυτό που ζητεί ως άμεσο μέτρο για την περιοχή είναι η δημιουργία απολυμαντικών σταθμών, καθώς σημειώνει ότι ξεκινά η γαλακτοκομική περίοδος και θα υπάρχουν μετακινήσεις οχημάτων από περιοχή σε περιοχή όπως και από άλλους νομούς.

Τονίζει ότι η Μεσσηνία δεν έχει προσβληθεί ωστόσο στους κτηνοτρόφους υπάρχει ανησυχία και επαγρύπνηση λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, ενώ εκτιμά ότι με βάση τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε πολλές περιοχές της χώρα θα υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά που θα ωθήσουν τις τιμές προς τα πάνω χωρίς όμως αυτό να φτάνει στους κτηνοτρόφους .

Χαρακτηριστικά ο κ. Βουδούρης μιλώντας στην «Ε» για τη κατάσταση στη Τριφυλία και τη Μεσσηνία τόνισε: «Η Μεσσηνία δεν έχει προσβληθεί από την ευλογιά των προβάτων, ωστόσο υπάρχει ανησυχία και επιφυλακή παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, όμως χρειάζεται ενίσχυση των υπηρεσιών με κτηνιάτρους. Εξάλλου όλο το πρόβλημα ξεκίνησε από την έλλειψη κρατικών κτηνιάτρων στα σύνορα και σε καίριες θέσεις ώστε να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος στις εισαγωγές.

Αλλά και στη Μεσσηνία η έλλειψη κτηνιάτρων από τις υπηρεσίες είναι σημαντική έχουμε 4-5 κτηνιάτρους και μόνο ένα για τη περιοχή της Τριφυλίας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας».

Παίρνουμε μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις οδηγίες που μας έχουν δοθεί, αλλά χρειάζονται άμεσα απολυμαντικοί σταθμοί τόνισε. «Από την πλευρά μας κάνουμε ότι μπορούμε και παίρνουμε ότι μέτρα μπορούμε με βάσει τις οδηγίες που έχουμε πάρει από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και τη Περιφέρεια. Κάνουμε απολύμανση όταν μπαίνουμε στους στάβλους και τα κοπάδια μας δεν τα αφήνουμε να έρθουν σε επαφή με άλλα κοπάδια, όπως και με αυτοκίνητα που έρχονται από άλλους νομούς.

Βέβαια μας είχαν πει ότι θα γίνουν δύο απολυμαντικοί σταθμοί, ο ένας στο Καλό Νερό και άλλος στη περιοχή της Αλλαγής, αλλά ακόμη δεν έχουν γίνει. Οι απολυμαντικοί σταθμοί είναι απαραίτητοι και πρέπει να γίνουν άμεσα, σε λίγο ξεκινά η γαλακτοκομία και θα έρχονται αυτοκίνητα από άλλες περιοχές και νομούς. Αυτά θα πρέπει να απολυμαίνονται για να αποτρέψουμε πιθανή μετάδοση. Οι σταθμοί είναι αναγκαίοι και ζητάμε να γίνουν άμεσα».

Εκτίμησε ότι θα υπάρξει πρόβλημα εφοδιασμού στην αγορά: «Όπως είπα και στην αρχή ανησυχία υπάρχει και προσπαθούμε να προφυλάξουμε τα κοπάδια μας, ειδικά να μην έρχονται σε επαφή με άλλα. Όμως με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε άλλες περιοχές το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει πρόβλημα στον εφοδιασμό της αγοράς τόσο σε κρέας όσο και σε γάλα και γαλακτοκομικά είδη. Θα υπάρξουν αυξήσεις των τιμών αλλά αυτές θα πάνε στους μεσάζοντες».

Τέλος υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρχει πρόληψη και για άλλες ασθένειες που απειλούν τα κοπάδια τους. «Η ευλογιά των προβάτων δεν είναι το μόνο πρόβλημα είναι και ο καταρροϊκός πυρετός όπου στο διπλανό μας νομό Ηλείας υπάρχει πρόβλημα και εδώ υπάρχει ζήτημα με τα εμβόλια. Καθώς τα εμβόλια τα προμηθευόμαστε εμείς οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, όμως δεν υπάρχουν εμβόλια και όπως μαθαίνουμε δεν υπάρχουν γιατί δεν έγιναν εισαγωγές. Πρέπει να υπάρξει μέριμνα, όπως μέριμνα πρέπει να υπάρξει και για την ευλογιά που όπως είπα η εξάπλωση της οφείλεται στην μη επάρκεια κτηνιάτρων , πρέπει να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες του νομούς μας. Ούτε μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια στους ιδιώτες καθώς το κόστος βαραίνει τους κτηνοτρόφους».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι κτηνοτρόφοι πρέπει να εξετάζουν κάθε μέρα τα ζώα (κυρίως τα πρόβατα αλλά και τα γίδια), στο κεφάλι και το πρόσωπο, στην κοιλιά, στους μαστούς, στις μασχάλες, στα γεννητικά όργανα, στη βάση και το εσωτερικό της ουράς, το μέσα μέρος των μηρών, κάθε άλλο άτριχο μέρος του σώματος.

Ψάχνοντας προσεκτικά για: κοκκινίλες, κόκκινα σπυριά, μαύρα κάπαλα, πληγές, μύξες, δάκρυα.

Αν παρατηρήσουν κάτι από τα παραπάνω σε ένα ή περισσότερα ζώα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως τους δημόσιους κτηνίατρους της περιοχής και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες τους.

Τι πρέπει να κάνουν για να προλάβουν την μετάδοση της ευλογιάς στην εκτροφή τους: Πάντα συμβουλευόμαστε από πριν την τοπική κτηνιατρική αρχή της περιοχής μας αν πρόκειται να αγοράσουμε ζώα, ζωοτροφές ή άλλα υλικά (π.χ. στρωμνή) που θα χρησιμοποιήσουμε στην εκτροφή μας.

Αποφεύγουμε να επισκεπτόμαστε άλλες εκτροφές αιγοπροβάτων ή να επιτρέπουμε επισκέπτες στην δική μας εκτροφή. Δεν δανειζόμαστε εργαλεία και υλικά ούτε κριάρια ή τράγους από άλλες εκτροφές. Ενημερώνουμε τις κτηνιατρικές αρχές αν διαπιστώσουμε παράνομες ή ύποπτες μετακινήσεις ζώων. Ασφαλίζουμε την είσοδο του στάβλου μας ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα άτομα όταν λείπουμε. Λειτουργούμε απολυμαντικό ποδόλουτρο στην είσοδο του στάβλου.

Τέλος σημειώνεται πως αν υποπτευθούν ότι τα ζώα τους μπορεί να έχουν κολλήσει ευλογιά πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα τους δημόσιους κτηνιάτρους της περιοχής.