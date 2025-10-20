Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για το υγειονομικό κενό στην Ανατολική Πυλία

Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ιδρυθεί Κέντρο Υγείας στην Ανατολική Πυλία και πως δεν έχει προβλεφθεί ένας μόνιμος σταθμός ΕΚΑΒ, καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Υπαλλήλων της ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου.

Επισημαίνει ότι “ο υγειονομικός χάρτης της χώρας διαχρονικά και κακώς δεν είχε προβλέψει για την Ανατολική Πυλία ένα Κέντρο Υγείας”.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σημειώνει:

“Τον Νοέμβριο του 2023 μια γερόντισσα συμπολίτης μας από το Μεσολόγγι, η οποία έφυγε από τη ζωή τον προηγούμενο Αύγουστο, δοκιμασμένη η ίδια από την ταλαιπωρία, μέσα από το υστέρημα και τις οικονομίες μιας δύσκολης ζωής, δωρίζει στο κακοοργανωμένο ΕΣΥ ένα ασθενοφόρο. Σαν τραγική ειρωνεία περίπου δύο χρόνια μετά, την περασμένη Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, μια άλλη γερόντισσα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας μετά από ατύχημα στο σπίτι, αφήνει την τελευταία της πνοή αιμόφυρτη στον δρόμο, αφού το ασθενοφόρο προερχόμενο από την Καλαμάτα χρειάστηκε 45 λεπτά για να μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος.

Από το 2022 ο σύλλογος μας, όπως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με ένα εξειδικευμένο αίτημα έχουμε ζητήσει την ίδρυση Κέντρου Υγείας στην Ανατολική Πυλία της Μεσσηνίας. Ένα αίτημα, το οποίο παρόλο που έχει υιοθετηθεί από τα περισσότερα κοινοβουλευτικά κόμματα και έχει διατυπωθεί επίσης επιτακτικά από τους ιατρούς ΕΣΥ της Μεσσηνίας και από τοπικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες, παραμένει στα «υπ’ όψιν». Το χειρότερο είναι ότι στο ενδιάμεσο και για όσο χρόνο χρειαστεί δεν έχει προβλεφθεί ένας μόνιμος σταθμός ΕΚΑΒ, ο οποίος απαιτεί πιο ευέλικτες και άμεσες διαδικασίες.

Ο υγειονομικός χάρτης της χώρας διαχρονικά και κακώς δεν είχε προβλέψει για την Ανατολική Πυλία ένα Κέντρο Υγείας. Η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του αναμασάται διαρκώς από τους ιθύνοντες, αλλά πέρα των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων κανένα στοιχείο εκσυγχρονισμού και πρόνοιας δεν έχει εκδηλωθεί σε αντίθεση με την αφόρητη πια συνέχιση των πελατειακών διευθετήσεων και των περικοπών,

Η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, η παραμονή των γερόντων εκεί που έζησαν αλλά και η συγκράτηση και προσέλκυση νεότερων ηλικιών, μέσα σε πολλά άλλα απαιτεί την ικανή, ολιστική παροχή δημόσιας δωρεάν Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας”.