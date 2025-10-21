«Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» και στην Καλαμάτα: Ενημέρωση για πρόληψη και μείωση τροχαίων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην Καλαμάτα η δράση για την "Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα".

Εθελοντές και φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εθελοντές από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Τμήμα Καλαμάτας) και αστυνομικοί της Τροχαίας Καλαμάτας βρέθηκαν για τέσσερις ώρες στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, ενημερώνοντας τον κόσμο για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Κεντρικό μήνυμα της δράσης ήταν «αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί», με στόχο την ευαισθητοποίηση κυρίως των νέων ώστε να υιοθετήσουν μία πιο υπεύθυνη στάση ως οδηγοί και ως συνεπιβάτες.

Οι εθελοντές ενθάρρυναν τους νεαρούς επισκέπτες να επιλέγουν τον «οδηγό της παρέας» που θα οδηγήσει με ασφάλεια πίσω την παρέα του, ο οποίος αν τηρήσει την υπόσχεσή του και δεν καταναλώσει αλκοόλ θα επιβραβεύεται με ένα αναμνηστικό δώρο.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στην Καλαμάτα και σε άλλες 39 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς".

Κ.Ηλ.