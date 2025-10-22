Επικίνδυνος ο δρόμος προς το Πειραματικό Γυμνάσιο

Πρόκειται για σημεία στο γεφύρι, στο ρέμα του Καραμπογιά, όπου τα κολονάκια προειδοποιούν τους οδηγούς για τη στενότητα και την επικινδυνότητα του δρόμου, όμως, δεν προστατεύουν αυτοκίνητα και ανθρώπους από τον κίνδυνο να πέσουν μέσα στο ρέμα.

Μάλιστα, στο επικίνδυνο αυτό τμήμα, υπάρχει τρύπα που έχει προκληθεί από κενό – βύθισμα της ασφάλτου, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Από τον δρόμο αυτό περνούν καθημερινά αρκετά παιδιά, που πηγαίνουν ή φεύγουν από το Πειρατικό Γυμνάσιο, περπατώντας δίπλα στα αυτοκίνητα. Στο στενό κι επικίνδυνο αυτό τμήμα δεν χωρούν να περάσουν μαζί δύο αυτοκίνητα και οι οδηγοί πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο ένας να παραχωρήσει έγκαιρα προτεραιότητα στον άλλον.

Η στενότητα κι επικινδυνότητα του τμήματος στο γεφύρι του Καραμπογιά δεν επιτρέπει να επεκταθεί η ασφαλτόστρωση στον δρόμο, στην κατεύθυνση προς την Αρτέμιδος, πριν το γεφύρι, καθώς υπάρχει κίνδυνος ένα όχημα να χτυπήσει σε δέντρο στην άκρη του δρόμου ή να βρεθεί μέσα στο ρέμα.

Κάτοικοι της περιοχής και γονείς μαθητών του σχολείου ζητούν – όχι άδικα - από τον Δήμο Καλαμάτας να ασχοληθεί σοβαρά με την επικινδυνότητα του δρόμου στο συγκεκριμένο σημείο, να αναζητήσει και να προχωρήσει σε παρέμβαση, που θα ενισχύει την οδική ασφάλεια και θα άρει τους κινδύνους για την πρόκληση ατυχήματος.

Γ.Σ.