Προσάραξε ιστιοφόρο με 3 Γερμανούς στη Στούπα

Στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Στούπα προσάραξε χθες το μεσημέρι ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γερμανίας και τρεις επιβαίνοντες.

Οι τρεις μεσήλικες Γερμανοί εξέπεμψαν σήμα κινδύνου και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από το Λιμεναρχείο Καλαμάτας, που έσπευσε στο σημείο με ένα περιπολικό σκάφος. Στην επιχείρηση αποκόλλησης του ιστιοφόρου, που είχε μείνει ακυβέρνητο, συνέδραμε ακόμη ένα ιδιωτικό σκάφος με έναν δύτη.

Στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε και οδηγήθηκε με ασφάλεια το απόγευμα στη μαρίνα Καλαμάτας.

Να σημειωθεί πως δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους τρεις Γερμανούς επιβαίνοντες του σκάφους, ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Κ.Ηλ.