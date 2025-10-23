ΟΑΚ Μεσσηνίας: Τροχόσπιτο Γερμανών τουριστών κόλλησε σε αγροτικό δρόμο

Συνδρομή σε ένα ζευγάρι Γερμανών τουριστών που ζήτησε βοήθεια το βράδυ της Τρίτης παρείχε η εθελοντική ομάδα ΟΑΚ Μεσσηνίας.

Ειδικότερα ένας άνδρας και μια γυναίκα από τη Γερμανία θέλοντας να επισκεφτούν ένα εξωκλήσι σε ορεινή περιοχή κοντά στη Μεθώνη… κόλλησαν με το τροχόσπιτο τους σε έναν αγροτικό δρόμο με πολλή λάσπη.

Κάλεσαν την οδική βοήθεια που όμως δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σημείο και γύρω στις 10 το βράδυ ειδοποιήθηκε η ΟΑΚΜ.

Μετά από περίπου μία ώρα έφτασαν στο σημείο Νερουλά, τέσσερις εθελοντές με ένα όχημα και ξεκίνησαν την προσπάθεια για να βγάλουν το τροχόσπιτο από το δύσβατο σημείο με λάσπη και ανωφέρεια.

Η επιχείρηση διήρκησε πέντε ώρες και χρειάστηκε ένα συρματόσκοινο με “εργάτη” 50 μέτρων και τροχαλίες, προκειμένου να τραβήξουν το ογκώδες όχημα από τον κατηφορικό δρόμο. Τελικά στις 4 τα ξημερώματα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τους δύο Γερμανούς τουρίστες να είναι καλά στη υγεία τους, ενώ ούτε το όχημα τους υπέστη κάποια ζημιά.

Κ.Ηλ.