Καλαμάτα: Ανάγκη σχεδιασμού σύγχρονης αγροδιατροφικής πολιτικής το μήνυμα του 3ου Cantina Academy 

Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή, η απάντηση που δίνουν τα θερμοκήπια νέας γενιάς στην κλιματική κρίση, η ανάγκη σχεδιασμού μίας σύγχρονης αγροδιατροφικής πολιτικής και πώς η Πολιτεία ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και η ανάγκη στήριξης των νέων αγροτών, ήταν οι βασικοί άξονες του 3ου Cantina Academy που διοργάνωσαν χθες στην Καλαμάτα, το Πρώτο Θέμα και το περιοδικό Cantina.

Στο συνέδριο, με κεντρικό θέμα «Διασφαλίζοντας το μέλλον της τροφής», συμμετείχαν κορυφαίοι εκπρόσωποι από τον αγροδιατροφικό τομέα, τη γαστρονομία, την πολιτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε ότι γίνεται αγώνας δρόμου για να καταβληθεί η βασική ενίσχυση μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.

«Πρέπει να τραβήξουμε κόκκινη γραμμή στις παθογένειες, με διαφάνεια και δικαιοσύνη» δήλωσε από την πλευρά του για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Η είδηση ήρθε κατά την παρέμβαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος αφενός δήλωσε ότι ο πρώτος εθνικός υπέρ-υπολογιστής «Δαίδαλος» θα λειτουργήσει τον Μάρτιο του 2026, αφετέρου ανακοίνωσε ότι στην Κοζάνη σχεδιάζεται και δεύτερος υπέρ-υπολογιστής, με έμφαση στην ενέργεια και την αγροδιατροφή.

«Τα συνέδρια δεν μπορούν να λύσουν το θηριώδες πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, που είναι η ερήμωση της περιφέρειας» δήλωσε από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος, Βουλευτής Α’ Αθήνας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα της περιφερειακής πολιτικής πηγάζει από τη δομή του κράτους. Όσον αφορά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γερουλάνος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια.

Ο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 3ΟΥ CANTINA ACADEMY

Κατά την έναρξη των εργασιών του 3ου Cantina Academy, χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: “Ως Δημοτική Αρχή, με όραμα, σχέδιο, με συνεργασίες, επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην καινοτομία, στον πολιτισμό. Η Καλαμάτα είναι μια πόλη σύγχρονη, φιλική, φιλόξενη, μέλος της Ευρωπαϊκής Αποστολής των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030. Μια πόλη που έχει αναπτύξει βηματισμό, παρ' όλα αυτά, διατηρεί αναλλοίωτη την ταυτότητά της και τη σύνδεσή της με τις ρίζες και τις παραδόσεις. Το Cantina Academy αναμφισβήτητα είναι ένα συνέδριο που έχει καθιερωθεί στη χώρα μας, στον αγροδιατροφικό τομέα, στη γαστρονομία. Και το θέμα της ημερήσιας διάταξης του συνέδριου μας καλεί να αναλογιστούμε σε βάθος τι σημαίνει διατροφή, παραγωγή, βιωσιμότητα στο μέλλον. Αποτελεί λοιπόν για την πόλη τιμή να φιλοξενεί αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο. Μια πόλη που δεν παράγει απλά τροφή, αλλά έχει αναγάγει την τροφή, τη γαστρονομία ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού της και της καθημερινότητάς της. Άλλωστε, η πόλη μας, πριν από λίγες μέρες, φιλοξένησε εδώ ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που μιλούσε για το αύριο της μεσογειακής διατροφής. Ένα συνέδριο που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμερ Κωνσταντακούπουλου. Ένα συνέδριο που μίλησε ακριβώς για τη μεσογειακή διατροφή, όχι μόνο ως διατροφικό προϊόν, αλλά και ως τρόπο ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης, που συνδέει την υγεία, το περιβάλλον, τα αγροτικά προϊόντα με τον τουρισμό. Θέλω, λοιπόν, να εκφράσω τη χαρά μου και την ικανοποίησή μου που αυτός ο δημιουργικός διάλογος συνεχίζεται εδώ στην Καλαμάτα μέσα από το Cantina Academy”.