Εκδήλωση στη μνήμη του πεσόντα αεροπόρου Μαρίνου Μητραλέξη

Εκδήλωση στη μνήμη του του ήρωα του 1940, πεσόντα αεροπόρου Μαρίνου Μητραλέξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Μίλα του Δήμου Οιχαλίας.

Στις 11:30 π.μ. θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του ήρωα Μαρίνου Μητραλέξη, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και απαγγελία ποιημάτων από μαθήτριες και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μελιγαλά.

Ο Μαρίνος Μητραλέξης είναι ο μόνος Έλληνας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος τιμήθηκε με το “Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας” εν καιρώ πολέμου. Στις 2 Νοεμβρίου 1940 τα 6 PZL της Μοίρας του ενεπλάκησαν σε αερομαχία με 15 ιταλικά βομβαρδιστικά Cant Ζ1007 bis Alcione (συνοδεία 7 καταδιωκτικών), τα οποία κατευθύνονταν προς τη Θεσσαλονίκη για να την βομβαρδίσουν. Λίγο έξω από την πόλη, στην περιοχή του Λαγκαδά, ο υποσμηναγός τότε Μαρίνος Μητραλέξης, έχοντας ξεμείνει από πυρομαχικά, εμβολίζει ένα ιταλικό βομβαρδιστικό και καταστρέφει το πηδάλιο της ουράς του, χρησιμοποιώντας την έλικα του αεροσκάφους του. Το ιταλικό σκάφος συντρίβεται στο έδαφος και ο Έλληνας πιλότος πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση. Οι 4 από τους 5 Ιταλούς του πληρώματος του βομβαρδιστικού χρησιμοποιούν τα αλεξίπτωτά τους και μόλις πατάνε στο έδαφος ο Μαρίνος Μητραλέξης τους συλλαμβάνει, τους επιβιβάζει σε αυτοκίνητο της Χωροφυλακής και τους οδηγεί στη Στρατιωτική Διοίκηση Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό αυτό βρήκε γρήγορα μιμητές, δίνοντας στο νεαρό υποσμηναγό τη φήμη του θρυλικού χειριστή.

Σκοτώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1948 όταν το αεροσκάφος Oxford με το οποίο πραγματοποιούσε αναγνωριστική αποστολή στο Αιγαίο, κατέπεσε μετά από βλάβη του κινητήρα κοντά στην Τήνο και βυθίστηκε στη θάλασσα.

Ο βαθμός του αντισμηνάρχου τού απονεμήθηκε μετά το θάνατό του, αφού του είχαν αποδοθεί πολλές διακρίσεις για τη δράση του από το 1940 μέχρι το 1945.