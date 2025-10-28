Λαμπρός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στην Καλαμάτα (βίντεο-φωτογραφίες)

Με λαμπρότητα και με κορύφωση την καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση τιμήθηκε σήμερα η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στην Καλαμάτα.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ενώ παρόντες μεταξύ άλλων ήταν ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και άλλοι αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι Αρχών και φορέων.

Ο εορτασμός ξεκίνησε από τον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής, όπου τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Μάριος Αθανασόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στα ιστορικά και διαχρονικά μηνύματα της εθνικής επετείου. Στη συνέχεια, τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στο μνημείο πεσόντων της πλατείας 23ης Μαρτίου και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.

Μετά το τέλος της παρέλασης ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας δήλωσε: “Η σημερινή ημέρα μας υπομνήσκει την ανάγκη της ενότητας του λαού μας και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μας. Όλοι αυτοί οι οποίοι για ασήμαντη αφορμή αποτελούν τις σειρήνες μιας παραφωνίας, προκειμένου να αποδυναμώσουν αυτή την ενότητα, πρέπει να τεθούν στο περιθώριο. Η χώρα μας βρίσκεται σε περίοδο ευημερίας και πρέπει να προχωρούμε μπροστά με δυναμικότητα. Τις πατρικές ευχές μου για υγεία και δύναμη στον αξιόμαχο Ελληνικό Στρατό, χρόνια πολλά κι ευλογημένα σε όλους τους Έλληνες”.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τη σημερινή παρέλαση: