Αύξηση οικοδομικών αδειών τον Ιούλιο στην Πελοπόννησο

Αύξηση στον αριθμό οικοδομικών αδειών, αλλά μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο των νέων κατασκευών, κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τον Ιούλιο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 258 άδειες έναντι 210 τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 22,9%. Ωστόσο, η συνολική επιφάνεια μειώθηκε κατά 10,4%, από 35.487 σε 31.783 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ο οικοδομικός όγκος υποχώρησε κατά 5,1%, από 142.529 σε 135.263 κυβικά μέτρα. Στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα η εικόνα είναι παρόμοια, με 256 άδειες έναντι 208 πέρυσι (+23,1%), αλλά μείωση 9,6% στην επιφάνεια και 3,9% στον όγκο.

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 η Πελοπόννησος εμφανίζει μείωση 5,2% στον αριθμό αδειών (1.354 έναντι 1.428), αύξηση 9% στην επιφάνεια (240.035 τ.μ. από 220.224 τ.μ.) και σημαντική άνοδο 35,6% στον όγκο (1.220.822 κ.μ. από 900.632 κ.μ.).

Σε εθνικό επίπεδο, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 12,2% στις άδειες, 12,5% στην επιφάνεια και 21,7% στον όγκο, ενώ στο επτάμηνο καταγράφεται μείωση 9,9% στις άδειες, 18,2% στην επιφάνεια και 11,8% στον όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.