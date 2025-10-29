Αύξηση οικοδομικών αδειών τον Ιούλιο στην Πελοπόννησο

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 258 άδειες έναντι 210 τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 22,9%. Ωστόσο, η συνολική επιφάνεια μειώθηκε κατά 10,4%, από 35.487 σε 31.783 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ο οικοδομικός όγκος υποχώρησε κατά 5,1%, από 142.529 σε 135.263 κυβικά μέτρα. Στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα η εικόνα είναι παρόμοια, με 256 άδειες έναντι 208 πέρυσι (+23,1%), αλλά μείωση 9,6% στην επιφάνεια και 3,9% στον όγκο.
Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 η Πελοπόννησος εμφανίζει μείωση 5,2% στον αριθμό αδειών (1.354 έναντι 1.428), αύξηση 9% στην επιφάνεια (240.035 τ.μ. από 220.224 τ.μ.) και σημαντική άνοδο 35,6% στον όγκο (1.220.822 κ.μ. από 900.632 κ.μ.).
Σε εθνικό επίπεδο, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 12,2% στις άδειες, 12,5% στην επιφάνεια και 21,7% στον όγκο, ενώ στο επτάμηνο καταγράφεται μείωση 9,9% στις άδειες, 18,2% στην επιφάνεια και 11,8% στον όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Αύξηση οικοδομικών αδειών τον Ιούλιο στην ΠελοπόννησοΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Αύξηση στον αριθμό οικοδομικών αδειών, αλλά μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο των νέων κατασκευών, κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τον Ιούλιο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
