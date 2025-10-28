HΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Πρακτικές αντιμετώπισης κοινωνικού αποκλεισμού

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, στο πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Σκοπός της ημερίδας ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την ανάπτυξη αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου των φορέων στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 2024, καθώς και πρώιμα συμπεράσματα από την κοινωνική έρευνα που διενεργήθηκε σε τρεις περιοχές της Περιφέρειας (Καταυλισμός Ρομά Εξαμιλίων, Δήμος Ευρώτα και Δήμος Σπάρτης), στο πλαίσιο της χαρτογράφησης κοινωνικών αναγκών και προτεραιοτήτων.

Εισηγητές της ημερίδας ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Χριστόφορος Σκαμνάκης, ο καθηγητής και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κωνσταντίνος Μαυρέας, ο επίκουρος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και επικεφαλής της έρευνας Νίκος Κουραχάνης, καθώς και η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κανέλα Καράμπελα.

Μετά το πέρας της ημερίδας πραγματοποιήθηκε εργαστήριο (workshop) με τη συμμετοχή στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Κέντρων Κοινότητας των δήμων, όπου αναδείχθηκαν προβληματισμοί και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές δομές στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου, οι αντιδήμαρχοι Καλαμάτας Σαράντος Μαρινάκης και Μεσσήνης Ηλίας Γεωργόπουλος, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας δήμητρα - Χριστίνα Παπούλια, ο διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δημήτρης Οικονομόπουλος, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Μεσσηνίας, καθώς και στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, νοσοκομείων και δομών ένταξης.