Τον προστάτη της τιμά η Πολεμική Αεροπορία: Πενθήμερες εκδηλώσεις στην 120 ΠΕΑ

Πενθήμερος θα είναι και φέτος ο εορτασμός του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 9 του μηνός.

Το εν λόγω διάστημα θα λειτουργεί στατική έκθεση αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας, με το προσωπικό της Μονάδας να παρέχει πληροφορίες για τα εκθέματα.

Η στατική έκθεση θα περιλαμβάνει αεροσκάφη F-16, M-346, F-4, T-6 και Rafale.

Το κοινό μπορεί να επισκεφτεί την 120 ΠΕΑ τις εξής ημέρες και ώρες:

-Την Τετάρτη 5, την Πέμπτη 6, την Παρασκευή 7 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου από 9 π.μ. έως 5 μ.μ. και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, από 3 μ.μ. έως 5 μ.μ..

Το Σάββατο στις 12 μ. θα πραγματοποιηθεί ο επίσημος εορτασμός με δοξολογία στη Μονάδα και στις 2 το μεσημέρι θα ακολουθήσει αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6 “Δαίδαλος” και F-16 “Ζευς” στο λιμάνι Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.