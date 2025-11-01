Μεσσηνία: Στο ΚΑΤ ο 76χρονος μετά την επίθεση του ροντβάιλερ - Το μήνυμα του γιού του

Στο Νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα έχει διακομιστεί ο 76χρονος μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από το σκύλο της οικογένειάς του ράτσας ροντβάιλερ στον Αγιο Φλώρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα χέρια και σε άλλα σημεία του σώματος του.

Με αφορμή μάλιστα μία μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει κυρίως στο Διαδίκτυο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό ο γιός του 76χρονου, Τάκης Γεωργούντζος, μέσα από το προφίλ του στο Facebook στέλνει το δικό του μήνυμα για όλα όσα περνάει ο πατέρας του τις τελευταίες ώρες:

"Πραγματικά, με τον σκύλο μας συνέβη ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μια μεμονωμένη κακή στιγμή. Ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειάς μας εδώ και δέκα χρόνια· είναι πλήρως εκπαιδευμένος, ιδιαίτερα φιλικός και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν επιδείξει οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά.

Το συμβάν έγινε όταν ο πατέρας μου προσπάθησε να του εφαρμόσει ένα ειδικό αντισηπτικό σπρέι, το οποίο μας είχε συνταγογραφήσει η κτηνίατρός μας για δύο μικρές πληγές στα αυτιά που είχε αποκτήσει παίζοντας στον προστατευμένο μας κήπο. Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί στο παρελθόν κάποια θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα.

Ευτυχώς, ο πατέρας μου δεν υπέστη καμία σοβαρή βλάβη σε ζωτικά όργανα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για την περιποίηση των τραυμάτων στα χέρια του.

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή αμέλεια εκ μέρους μας και ότι πρόκειται για μια εντελώς ατυχής συγκυρία. Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια, που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της. Κλείνοντας θέλω να πω πως λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Δυστυχώς, ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή για όλους μας.

Όσα ακούγονται ή γράφονται πέρα από αυτό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη συμπαράσταση και την κατανόησή σας.

* Σημειωση: Να σημειωθεί ότι δεν έχουμε τίποτα να αποκρύψουμε. Εμείς προσκομίσαμε το εν λόγω βίντεο στα ΜΜΕ, στο οποίο αποτυπώνονται οι χώροι στους οποίους κινείται ο σκύλος μας, η προσπάθεια να του δοθεί η αγωγή, η αιφνίδια άρνησή του να την λάβει, καθώς και η προσπάθεια του πατέρα μου να το φροντίσει)".