Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας: Κινητοποίηση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Να μην κλείσει κανένα κατάστημα, να μην υπάρξει καμία απόλυση ζητά το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν. Μεσσηνίας για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ πραγματοποιώντας κινητοποιήσεις τη Δευτέρα.

Όπως τονίζεται σε σχετική τους ανακοίνωση: « Με κινητοποιήσεις απαντάμε στο κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3/11/2025 και ώρα 10 το πρωί έξω από τα γραφεία των ΕΛΤΑ στην διασταύρωση των οδών Β Ολγας και Ανδρέα Σκιά. Ανάλογη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από το παράρτημα μας στην Κυπαρισσία, την ίδια ημέρα και ώρα 11 το πρωί στο πρώην κτήριο του ΟΤΕ, πού στεγάζονται τα γραφεία των ΕΛΤΑ.

Η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, ακολουθεί τις κατευθύνσεις της ΕΕ, για «απελευθέρωση» της αγοράς και πλήττει όλους του πολίτες.

Με πρόσχημα τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν, κλείνουν το ένα υποκατάστημα μετά το άλλο για να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη, αδιαφορώντας για την ταλαιπωρία που θα προξενήσουν σε όσους εξυπηρετούνται, ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι εξυπηρετούνται καθημερινά από τις υπηρεσίες του ταχυδρομείου.

Συγκεκριμένα για την Μεσσηνία, η Διοίκηση των ΕΛΤΑ προς το παρών, έχει ανακοινώσει το κλείσιμο τεσσάρων καταστημάτων: Θουρία, Μελιγαλά, Κυπαρισσία, Πεταλίδι.

Οδηγούν σε αποκλεισμό ολόκληρες περιοχές από τη δυνατότητα πρόσβασης σε φυσικό κατάστημα και αυξάνουν το κόστος για κάθε κάτοικο της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας.

Στο «Στρατηγικό Σχέδιο Αναδιοργάνωσης 2023-2027», πού προχωρά η Κυβέρνηση, οργανώνουμε την δική μας απάντηση και απαιτούμε: Να μην κλείσει κανένα κατάστημα, να μην υπάρξει καμία απόλυση. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα. Δημόσιο ταχυδρομείο στην υπηρεσία του λαού και όχι των εργολάβων».