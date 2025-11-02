Κάηκε ολοσχερώς τροχοβίλα Γερμανού στη Μεθώνη

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου για φωτιά σε ένα όχημα και άμεσα στο σημείο βρέθηκαν δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλου.

Η τροχοβίλα ήταν ιδιοκτησίας ενός Γερμανού τουρίστα που την είχε σταθμεύσει έξω από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα και από άγνωστη αιτία υπέστη ανάφλεξη και κάηκε ολοσχερώς, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο για να μην επεκταθεί η φωτιά. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής αναζητά τα αίτια της φωτιάς, ενώ να σημειωθεί πως στο σημείο βρέθηκαν τόσο η αστυνομία, όσο και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

Κ.Ηλ.