Αεροπορική επίδειξη σήμερα σε λιμάνι Πύλου και Τριφυλία

Αεροπορική επίδειξη αεροσκάφους F-4 Phantom θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι της Πύλου, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ευχαριστεί την ηγεσία και τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας για την εξαιρετική πρωτοβουλία και καλεί τους πολίτες να παρακολουθήσουν από κοντά ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Πύλου.

Σε Γαργαλιάνους και Κυπαρισσία

Πτήση επίδειξης πάνω από το γήπεδο Γαργαλιάνων και το λιμάνι της Κυπαρισσίας θα πραγματοποιήσει σήμερα αεροσκάφος F4 Phantom της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος. Οπως ανακοινώθηκε από το Δήμου Τριφυλίας, η επίδειξη θα γίνει στα πλαίσια εορτασμού της Πολεμικής Αεροπορίας, από τις 12 μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι.