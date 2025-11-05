ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ: “Άμεση αναστολή κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Περιφέρεια”

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην κυβερνητική απόφαση για το κλείσιμο δεκάδων Υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλη τη χώρα.

Η απόφαση αυτή πλήττει ευθέως τους κατοίκους της ελληνικής Περιφέρειας, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών, που στηρίζονται στα ΕΛΤΑ για τη βασική τους εξυπηρέτηση ως πάροχο καθολικής υπηρεσίας. Η παρουσία των ΕΛΤΑ είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων, και η απουσία τους θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σοβαρές συνέπειες θα υπάρξουν και για τον Περιφερειακό Τύπο. Πολλές περιφερειακές εφημερίδες διανέμονται μέσω των τοπικών υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν το μοναδικό μέσο διανομής των εφημερίδων στις τοπικές κοινωνίες. Το κλείσιμο των υποκαταστημάτων θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις, αύξηση του κόστους και, εντέλει, σε αδυναμία διανομής του έντυπου Τύπου, στερώντας από τους πολίτες της Περιφέρειας το δικαίωμα στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Ο ΣΗΠΕ καλεί την κυβέρνηση να αναστείλει άμεσα την απόφαση αυτή και να προχωρήσει σε διάλογο με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων και των επαγγελματιών της Περιφέρειας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και η ομαλή λειτουργία της διανομής του περιφερειακού Τύπου.

Η Περιφέρεια δεν μπορεί να μένει χωρίς ταχυδρομείο και χωρίς ενημέρωση. Ο ΣΗΠΕ ενώνει τη φωνή του με όλους τους πολίτες και φορείς της Περιφέρειας και ζητά να παραμείνουν ανοιχτά τα Υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ”.