Ο αντιπεριφερειάρχης Αν. Αδαμόπουλος στο 2ο Forum Πελοποννήσου: “Το νερό αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας”

Το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της θεματικής ενότητας του 2ου Forum Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη, με τον αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Αναστάσιο Αδαμόπουλο να τονίζει ότι «το νερό αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά ζητήματος επιβίωσης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Αδαμόπουλος επεσήμανε ότι το νερό δεν αφορά μόνο υποδομές, αλλά συνδέεται με τη βιωσιμότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση για πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο και ότι η δημιουργία Ενιαίου Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Υδάτων, με δημόσιο χαρακτήρα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής, έργο 5 εκατ. ευρώ που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, το οποίο θα προσφέρει κρίσιμα δεδομένα για τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των υποδομών της Περιφέρειας.

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό των τελευταίων 20 μηνών, σημείωσε ότι «με τον σχεδιασμό του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού επανεκκινήθηκαν όλα τα μεγάλα αρδευτικά έργα που για χρόνια είχαν βαλτώσει». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έναρξη κατασκευής του Μηναγιώτικου Φράγματος στη Μεσσηνία μέσω ΣΔΙΤ, η άμεση συμβασιοποίηση του Φράγματος Κελεφίνας στη Λακωνία, η επανεκκίνηση των δικτύων του Φιλιατρινού Φράγματος, τα αρδευτικά δίκτυα του ταμιευτήρα Τάκας στην Αρκαδία και η πρόσφατη επανεκκίνηση του Φράγματος Ασωπού στην Κορινθία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την υδάτινη ασφάλεια της Πελοποννήσου, όπως η συμμετοχή στην πρόσκληση του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης για νέα αρδευτικά έργα, η υποβολή του έργου του κλειστού αρδευτικού δικτύου Τρινάσου στη Λακωνία, η κατάθεση 11 ώριμων μελετών συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ, οι ολοκληρωμένες και σε εξέλιξη αφαλατώσεις σε Δυτική Μάνη και Μονεμβασία, καθώς και η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για νέες μονάδες σε Δυτική Μάνη, Ερμιονίδα και Βέλο–Βόχα.

Ο κ. Αδαμόπουλος χαρακτήρισε το νερό «τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πρόκληση των επόμενων ετών», επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας βασίζεται σε όραμα, επιστημονικά εργαλεία και σαφή στρατηγική για τη θωράκιση του υδάτινου μέλλοντος της Πελοποννήσου.