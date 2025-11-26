Ελληνοελβετική πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο Πρέσβης της Ελβετίας Stefan Estermann. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, η Λυδία Καρρά, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), η Ειρήνη Φρεζάδου, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΕΤ και συντονίστρια της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας, η δημοσιογράφος του καναλιού της Βουλής Ματρώνη Δικαιάκου, καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, Ηλίας Νταίβις. Ακολούθησε γόνιμη και παραγωγική συζήτηση παρουσία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτη Λύρα και της Γενικής Διευθύντριας του Δήμου, Παναγιώτας Κουράκλη. Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, αναπτύχθηκε εκτενώς η οραματική ιδέα για επαναλειτουργία του Σιδηροδρόμου, με τους παριστάμενους να ζητούν και τη συμβολή του Δήμου Καλαμάτας, στο εν λόγω εγχείρημα.

Ο κ. Βασιλόπουλος υπογράμμισε την πολιτική βούληση που υπάρχει για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής, επικαλούμενος και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επιβεβαιώνει τη βούληση της τοπικής κοινωνίας για την επαναλειτουργία της γραμμής, ενώ επισήμανε και το γεγονός ότι ο σιδηρόδρομος βρίσκεται στους στόχους του Κλιματικού Συμβολαίου της Καλαμάτας ως μέλος των 100 Έξυπνων και Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων. Από την πλευρά της αντιπροσωπείας της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας αναλύθηκε η πρόταση για επαναλειτουργία σε πρώτη φάση της γραμμής Κόρινθος-Ναύπλιο και Καλαμάτα-Διαβολίτσι και ως επιβατική και ως τουριστική χρήση, εξηγώντας ότι θα απαιτηθεί να υπάρξει μια χρηματοδότηση του εγχειρήματος από το Υπουργείο Μεταφορών ή από την Περιφέρεια για μια μελέτη βιωσιμότητας που θα συνοδεύεται και από ένα business plan. Μάλιστα, προσφέρονται να υλοποιήσουν τη μελέτη κορυφαία επιστημονικά στελέχη του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης και του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, που διαθέτουν την τεχνογνωσία, σε μια κοινή συνεργασία και ένωση δυνάμεων για να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ήδη, όπως επισημάνθηκε, η Ελβετική πλευρά διαθέτει τα στοιχεία εκείνα και τα δεδομένα που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά, ως μια προμελέτη.

Ο Πρέσβης της Ελβετίας επισήμανε τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος βάσει και της ιστορικότητητας της γραμμής, την οποία θεωρεί εμβληματική, και ανέφερε ως καλή πρακτική το παράδειγμα της Ελβετίας, που είναι η πιο εξειδικευμένη χώρα της Ευρώπης στον Σιδηρόδρομο. Η χώρα άλλωστε διαθέτει την τεχνογνωσία, έχει παρόμοιες γεωμορφολογικές συνθήκες με την Πελοπόννησο, και έχει εντάξει στην καθημερινότητά της το τρένο για κάθε μετακίνηση εντός ή εκτός πόλης, καθώς και για τον ορεινό τουρισμό. Τα μέλη της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας εστίασαν κυρίως στο γεγονός ότι η αξία της σιδηροδρομικής γραμμής της Πελοποννήσου ως υποδομή ανέρχεται στα 5,5 δις ευρώ, και αυτή πρέπει το Κράτος να αξιοποιήσει, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των πολιτών, αφού το τρένο είναι από τα πιο φιλικά στο περιβάλλον μέσα μαζικής μεταφοράς. “Αυτή η αξία δεν μπορεί να αγνοηθεί”, είπαν χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι η μετρική γραμμή είναι απολύτως λειτουργική και με κάποιες παρεμβάσεις-αποκαταστάσεις μπορεί εύκολα να επαναλειτουργήσει.

Τέλος, διευκρίνισαν ότι μιλούν για σύγχρονα τρένα, αναφερόμενοι σε επιδότηση που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αντικαθιστά τα συμβατικά τρένα με ηλεκτρικού τύπου (μπαταρίες) και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις η επιχορήγηση φτάνει στο 100% για μετατροπή των τρένων σε μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στη μετρική γραμμή όπως είπαν, μπορούν να μπουν δύο τύποι τρένων, είτε χαμηλής ταχύτητας για τουριστικούς σκοπούς που θα συνδέουν σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, είτε το γρήγορο τρένο υδρογόνου τα επόμενα χρόνια με χρηματοδότηση από την Ευρώπη.