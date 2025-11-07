"Να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών" - Το μήνυμα στο χθεσινό συλλαλητήριο στην Καλαμάτα (βίντεο)

Να καλυφθούν όλα τα κενά των εκπαιδευτικών στη Μεσσηνία και να χρηματοδοτηθεί η δημόσια παιδεία, απαίτησαν χθες στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Χριστίνα Λαδά παρατήρησε ότι “ενώνουμε τη φωνή μας ενάντια στη διάλυση της παιδείας”. Σημείωσε πως “τα κενά είναι ακόμα εκρηκτικά, στην πρωτοβάθμια ξεπερνούν τα 100. Τα σχολεία θα πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένα από την αρχή της χρονιάς”.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλαμάτας Γρηγόρης Οικονομόπουλος επισήμανε ότι “η φετινή είναι από τις χειρότερες σχολικές χρονιές. Κλείνουν ολοήμερα τμήματα και συγχωνεύονται τμήματα ακόμα και της Γ’ Λυκείου”. Και κάλεσε την κυβέρνηση να αφήσει οποιαδήποτε κουβέντα για το εθνικό απολυτήριο, που σημαίνει πανελλαδικές από την Γ’ Λυκείου” Η φοιτήτρια Κατερίνα Αγγελακοπούλου, από τον Σύλλογο Οικοτρόφων της Εστίας, ζήτησε μέτρα στήριξης για τους μαθητές και τους φοιτητές” και σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως “θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία και δωρεάν μετακίνηση για τους φοιτητές”.

Ο γραμματέας της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Θεόφιλος Παπαδόπουλος χαιρέτισε τον αγώνα των μαθητών της Γ’ τάξης του 2ου Λυκείου Καλαμάτας που κατάφεραν να μην συγχωνευτεί τμήμα κατεύθυνσης. Σημείωσε πως θέλουν “σχολείο που να μορφώνει και να μην εξοντώνει μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς, που θα αναπτύσσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες, όχι σχολείο ανταγωνισμού και αποκλεισμών”.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς επισήμανε τη διαμαρτυρία ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στην παιδεία, ζήτησε την ανατροπή της, την ενίσχυση των σχολείων και τη μείωση των μαθητών σε κάθε τμήμα. Μαθήτρια του ΕΠΑΛ ζήτησε χρηματοδότηση για την πρόσληψη καθηγητών με προτεραιότητα στα βασικά μαθήματα, να συντηρηθεί το κτήριο των ΕΠΑΛ στην Κρήτης, να έχει θέρμανση και ασανσέρ και να μην πληρώνουν εισιτήριο για να πάνε σχολείο και για τον εξοπλισμό για την ειδικότητα και για τα εργαστήρια.

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας Βασίλης Μαστορίδης δήλωσε τη στήριξη του συλλόγου στον αγώνα των μαθητών και των εκπαιδευτικών και τάχθηκε κατά της υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας.

Μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας τραγούδησαν τραγούδι των Pink Floyd για σωστή και δημιουργική παιδεία. Ακολούθησε πορεία μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονιών έως το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας.