Διακοπές ρεύματος σε περιοχές των Φιλιατρών

Διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν σήμερα και αύριο σε περιοχές των Φιλιατρών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα: Σήμερα,από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι,στην περιοχή περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου.

Αύριο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι,σε Λεμπέστενα και Αγία Κυριακή.

Κ.Μπ.