Διακοπές ρεύματος σε περιοχές των Φιλιατρών

10:31 07/11
Συγκεκριμένα: Σήμερα,από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι,στην περιοχή περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου.
Αύριο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι,σε Λεμπέστενα και Αγία Κυριακή.
Κ.Μπ.
Διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν σήμερα και αύριο σε περιοχές των Φιλιατρών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.
