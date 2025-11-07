eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2025 10:31

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές των Φιλιατρών

Γράφτηκε από τον

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές των Φιλιατρών

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν σήμερα και αύριο σε περιοχές των Φιλιατρών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα: Σήμερα,από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι,στην περιοχή περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου.

Αύριο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι,σε Λεμπέστενα και Αγία Κυριακή.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις