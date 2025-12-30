Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (30/12 - 4/1)

Σε ισχύ είναι αυτή την εβδομάδα έως και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων σε απομακρυσμένες περιοχές της Μεσσηνίας.

Χθες το απόγευμα οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες έκαναν το δρομολόγιο Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί - Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Το πρόγραμμα των δρομολογίων από σήμερα Τρίτη έως και την Κυριακή έχει ως εξής:

Τρίτη 30/12 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Βασιλάδα - Πολύλοφος - Μάνεσι – Στέρνα.

Τετάρτη 31/12 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη - Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο – Κλήμα.

Παρασκευή 2/1 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.

Κυριακή 4/1 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια - Ελαιοχώριο.