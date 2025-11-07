Διαμαρτυρία κατοίκων της Αλαγονίας: Εγκαταλελειμμένος επικίνδυνος δρόμος

Ενας δρόμος που το πλάτος του έφτανε τα 6 μέτρα πλέον έχει μείνει ο μισός, λόγω εγκατάλειψης και αδιαφορίας.

Κάτοικοι της Αλαγονίας εκπέμπουν SOS για το δρόμο από το Μαχαλά Αλαγονίας προς τη Νέδουσα, ο οποίος έχει πέσει σε πολλά σημεία και κρύβει παγίδες για τους οδηγούς.

Για να γίνει κατανοητός ο βαθμός επικινδυνότητας αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος φιλοξενεί αρκετά αυτοκίνητα αλλά και λεωφορεία του ΚΤΕΛ, ενώ το βάθος της χαράδρας που βρίσκεται παραπλεύρως του δρόμου ξεπερνά τα 100 μέτρα! Το να φύγει ένα αυτοκίνητο από το διαλυμένο οδόστρωμα δεν είναι καθόλου δύσκολο.

Οι κάτοικοι τονίζουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τοποθετηθούν προστατευτικές μπάρες, να γίνουν έργα βελτίωσης στα προβληματικά σημεία και φυσικά ασφαλτόστρωση. Και να γίνουν όλα αυτά τώρα “για να προλάβουμε το κακό” όπως λένε χαρακτηριστικά.

Η ανησυχία τους είναι μεγάλη καθώς βλέπουν ότι υπάρχει γενικότερη αδιαφορία για προβλήματα της περιοχής. Για παράδειγμα ακόμη περιμένουν το αρδευτικό έργο που είχε προαναγγείλει προεκλογικά η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Το έργο ακόμη δεν έχει γίνει και πολλά δέντρα παραμένουν ξερά.

Στο δρόμο δεν έχει καν τοποθετηθεί σωστά το προειδοποιητικό σήμα. Για αυτό και υπάρχει ανησυχία για το αν και πότε θα γίνουν τα έργα βελτίωσης στον εξαιρετικά επικίνδυνο δρόμο από το Μαχαλά Αλαγονίας προς τη Νέδουσα. Ας ελπίσουμε ότι οι αρμόδιοι θα φροντίσουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Ν.Τσ.