Ο γολγοθάς για να κλείσεις ραντεβού με γιατρό δημοσίου

Το έναυσμα για το σημερινό ρεπορτάζ δόθηκε από την απόφασή μου να ασχοληθώ, επιτέλους, με τα ζητήματα της υγείας μου, να αρχίσω να ψάχνομαι, για να προλάβω και να κάνω έγκαιρη διάγνωση.

Ρεπορτάζ: Γιάννης Σινάπης

Το συμπέρασμα ήταν απογοητευτικό, επιβεβαίωσε αυτά που γνωρίζουμε και για τα οποία φωνάζουν εδώ και καιρό οι υγειονομικοί. Η δημόσια υγεία εξακολουθεί να νοσεί. Οποιος δεν έχει χρήματα για να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα υγείας, θα πρέπει να κάνει υπομονή και να είναι τυχερός, για να προλάβει να προστατεύσει την υγεία του. Να βρει ραντεβού και να κάνει έγκαιρα τις εξετάσεις που πρέπει, για να συνεχίσει να έχει την υγεία του.

Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτή που πρέπει και αποτελεί ανάχωμα, για να μην πιέζονται τα νοσοκομεία, λείπουν σημαντικοί γιατροί, βασικές ειδικότητες. Γιατροί κρίσιμων ειδικοτήτων συνταξιοδοτούνται και δεν αντικαθίστανται.

Στη δευτεροβάθμια, στο Νοσοκομείο Καλαμάτας είναι μεγάλες οι ανάγκες και οι διαθέσιμοι γιατροί δεν μπορούν να τις καλύψουν, με αποτέλεσμα να κλείνει ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία όποιος προλάβει.

Ξεκίνησα την αναζήτηση από το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, όπου χρόνο με τον χρόνο έχει και λιγότερους γιατρούς, καθώς αυτοί που συνταξιοδοτούνται, δεν αντικαθίστανται. Και ξεκίνησα από το Κ.Υ. για να μην φορτώσω με επιπλέον δουλειά το ήδη επιβαρυμένο Νοσοκομείο της πόλης.

Το πρώτο ραντεβού που έψαξα, ήταν για οδοντίατρο. “Δεν υπάρχει”, ήταν η απάντηση του υπαλλήλου του Κ.Υ. Και συνέχισε: “Κύριε πάρτε τη Δευτέρα το πρωί, νωρίς στις 8, για αρχές Ιανουαρίου, για να προλάβετε”.

Προχώρησα στην επόμενη ειδικότητα, στον οφθαλμίατρο. Τα ίδια, δεν υπήρχε ραντεβού και η προτροπή ήταν να πάρω πάλι τηλέφωνο στις 13 του μήνα, για ραντεβού με τον νέο χρόνο.

Για τον ουρολόγο υπάρχουν ραντεβού. Εκλεισα για την επόμενη, κιόλας, ημέρα.

Για τον γαστρεντερολόγο, για να δω αν μπορώ να κάνω γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση, δεν υπάρχει δυνατότητα. Γιατί ο γαστρεντερολόγος που υπήρχε στο Κ.Υ. Καλαμάτας το 2023, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχα κάνει τότε, δεν υπάρχει. Συνταξιοδοτήθηκε και δεν προσελήφθη άλλος.

Για τον καρδιολόγο ο υπάλληλος με προέτρεψε να επικοινωνήσω στις 25 του μήνα, για να κλείσω ραντεβού για τον Δεκέμβριο.

ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Και αφού ξεκίνησα να ψάχνομαι για τα ζητήματα της υγείας μου, είπα να το συνεχίσω, να αναζητήσω ραντεβού στα Νοσοκομεία, της Καλαμάτας – και ας είναι επιβαρυμένο - και στο Παναρκαδικό στην Τρίπολη.

Πήρα το 1566, την νέα πανελλαδική γραμμή που μπορεί κάποιος να κλείσει ραντεβού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, για το Νοσοκομείο Καλαμάτας. “Για το γαστρεντερολογικό δεν έχει διαθέσιμο ραντεβού μέχρι και το Δεκέμβριο”, ήταν η απάντηση της τηλεφωνήτριας και η συνέχεια “ούτε το Παναρκαδικό”.

Για τον καρδιολόγο η προτροπή ήταν να επικοινωνήσω ξανά τον Δεκέμβριο, όσον αφορά το Νοσοκομείο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Στο Παναρκαδικό υπήρχαν για τον επόμενο μήνα κι έκλεισα για την 1η Δεκεμβρίου.

Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΥΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Καταλήγοντας, επισημαίνω την ανησυχία των υγειονομικών:

α) Οπως την παρουσίασε η πρόεδρος του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας Χρυσάνθη Μάλλιου, προχθές Πέμπτη, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας:

“Η πραγματικότητα είναι ότι παρά τις δεσμεύσεις του υπουργού, από τον Μάιο δεν έχει προκηρυχθεί καμία από τις 36 κενές οργανικές θέσεις γιατρών με βάση το παλιό οργανόγραμμα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, το οποίο και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του νομού. Οχι μόνο λείπουν όλοι αυτοί οι γιατροί, αλλά συγκεκριμένες, κρίσιμες και με μεγάλη ζήτηση ειδικότητες (π.χ. ογκολόγος) παραμένουν μονήρεις και ταυτόχρονα εγκυμονεί κάθε μέρα ο κίνδυνος της κατάρρευσης μεγάλων κλινικών του Νοσοκομείου, καθώς δουλεύουν με τον μισό αριθμό των απαιτούμενων γιατρών”.

β) Οπως την εξέφρασε τον Αύγουστο ο ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, σε ανακοίνωσή του: “Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το άμεσο μέλλον του Οδοντοπροσθετικού Τμήματος του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας. Το τμήμα αυτό, ένα από τα ελάχιστα πλήρως λειτουργικά στην 6η ΥΠΕ με Οδοντιατρείο και Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας του.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας καλεί τον υπουργό Υγείας κ. Σπυρίδων-Άδωνι Γεωργιάδη να προβεί άμεσα σε προσλήψεις οδοντιάτρων για την κάλυψη των κενών θέσεων στο Κ.Υ. Καλαμάτας και ιδίως στο Οδοντοπροσθετικό Τμήμα. Η άμεση παρέμβαση είναι επιτακτική, τόσο για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών που έχουν αποκτηθεί με τα χρήματα των φορολογουμένων, όσο και για τη διασφάλιση της οδοντιατρικής περίθαλψης των πολιτών και κατ’ επέκταση της Δημόσιας Υγείας”.